Zijn organen waren “verdwenen”, maar Vlaming in India stierf dan toch natuurlijke dood

Niel - Danny Byltjes, de Vlaming die in verdachte omstandigheden in India overleed, blijkt nu toch een natuurlijke dood gestorven te zijn. Dat zegt VRT dinsdag. De man overleed na een hartfalen. Dat is de conclusie van een nieuw Belgisch gerechtelijk onderzoek.

Danny Byltjes, uit Niel, arriveerde in februari 2016 in India om voor zijn werkgever Power Climber, een bedrijf gespecialiseerd in windmolens, training te geven aan Indiase collega’s. Op de eerste trainingsdag kreeg hij buikpijn en belandde hij in Jamnagar in het ziekenhuis, waar zijn overlijden werd vastgesteld, volgens de Indiase autoriteiten een natuurlijke dood. In België stelde een wetsdokter iets anders vast. Byltjes overleed “aan de gevolgen van zwaar stomp kneuzend geweld welke geresulteerd heeft in een grote leverscheur en een schedelindeukingsfractuur ter hoogte van het linker achterhoofd”.

Een Antwerpse onderzoeksrechter startte een onderzoek naar moord. Uit het onderzoek ter plaatse blijkt nu dat het niet om een gewelddadige dood zou gaan, maar wel degelijk om een natuurlijke dood.

De verwondingen op het lichaam zouden kunnen verklaard worden door een val tijdens de rit naar het ziekenhuis. En de organen zoals het hart en de nieren zouden bij de Indiase autopsie weggenomen zijn voor afzonderlijk onderzoek.

De weduwe van Danny Byltjes, Nancy Van Son, kreeg de informatie deze namiddag van de Antwerpse onderzoeksrechter, zegt VRT nog.