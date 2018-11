En wat nu? Dit zijn de scenario’s waarin Club Brugge tweede, derde of toch nog vierde kan worden in zijn groep

Na dertien jaar mocht het nog wel eens: winnen in de Champions League. Club Brugge deed het in stijl, met 0-4 op het veld van AS Monaco. Blauw-zwart is na vier speeldagen derde in Groep A en dus is er kans op Europese overwintering.

Dit is de stand in de groep van Club:

1. Borussia Dortmund - 9 (doelsaldo +8)

2. Atlético Madrid - 6 (doelsaldo 0)

3. Club Brugge - 4 (doelsaldo +1)

4. AS Monaco - 1 (doelsaldo -8)

Dortmund en Atlético gaan vanaf 21u00 de strijd aan in Madrid. Afhankelijk van die uitslag kent Club verschillende scenario’s om de laatste twee groepswedstrijden aan te vatten.

ZEGE DORTMUND

In dit geval springt de club van Axel Witsel naar 12 punten en zijn de Borussen al zeker van de volgende ronde als groepswinnaar. Atlético blijft dan in het vizier van blauw-zwart. Op speeldag vijf trekt Club wel naar Dortmund, terwijl de Spanjaarden thuis het geteisterde Monaco over de vloer krijgen. Bij een gelijke uitslag of een betere van Club is alles nog mogelijk voor plek twee. Op de laatste speeldag staat Club Brugge - Atlético op het programma.

De derde plek is uiteraard nog verre van zeker voor Club. Maar Monaco verliest door de 0-4-nederlaag sowieso het onderlinge duel van blauw-zwart bij gelijke punten en moet dus al minstens vier op zes pakken op het veld van Atlético en thuis tegen Dortmund om de vierde plek door te geven.

De stand in dit geval:

1. Borussia Dortmund - 12

2. Atlético Madrid - 6

3. Club Brugge - 4

4. AS Monaco - 1

GELIJKSPEL

Ook als er geen winnaar is tussen Dortmund en Atlético maakt Club Brugge nog kans op overwintering in het kampioenenbal. Maar dan wordt het wel een pak moeilijker. Het verloor namelijk met 3-1 in Madrid en moet bij een gelijk aantal punten dat wel rechtzetten in het onderlinge duel op de laatste speeldag tegen Atlético. Tenzij het natuurlijk ook wint van Dortmund en een zes op zes pakt.

In dat geval kan Club zelfs nog groepswinnaar worden. Als het de onderlinge confrontatie tegen de Duitsers wint (0-1-verlies in Brugge) én Dortmund ook verliest van Monaco.

De stand in dit geval:

1. Borussia Dortmund - 10

2. Atlético Madrid - 7

3. Club Brugge - 4

4. AS Monaco - 1

ZEGE ATLÉTICO

Bij een overwinning van de Madrilenen lijkt Club zich best te focussen op plek drie en dus overwintering in de Europa League. De achterstand op Atlético en Borussia is dan al vijf punten, met nog twee speeldagen voor de boeg. Club moet dan al zes op zes pakken én hopen dat Monaco dikke punten gaat pakken tegen Dortmund én Atlético. Al kan Club hier dus ook nog de groep winnen met twee zeges en een heropleving van Monaco tegen de andere twee ploegen uit de groep.

De stand in dit geval:

1. Borussia Dortmund - 9

2. Atlético Madrid - 9

3. Club Brugge - 4

4. AS Monaco - 1