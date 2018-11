REACTIES. Vanaken tevreden na ruime zege, maar: “Dit was eigenlijk niet onze beste match”

Club Brugge zette in en tegen Monaco een grote stap richting Europa League. De regerende landskampioen overrompelde de ploeg uit het prinsdom en won met zware 0-4 cijfers. De Bruggelingen waren dan ook zeer tevreden na de partij.

Een ruime zege, vier doelpunten gemaakt en geen enkel doelpunt tegen. Veel beter kon de match niet uitdraaien. “Maar dit was eigenlijk niet onze beste match van de vier”, verteldena afloop. “We mogen heel tevreden zijn met het resultaat. In het begin komen we zelfs goed weg toen Ethan Horvath een eerste bal moest pakken. De doelman mogen we zeker bedanken vandaag. Maar als je dan na een halfuur op 0-3 komt, dan weet je dat het goed zit. Onze efficiëntie zat heel goed vandaag. In de Champions League komt het erop aan om die momenten te pakken, dat hebben we vandaag wél gedaan. Alles zat mee. Deze driepunter is erg belangrijk, zeker met het oog op de Europa League. Natuurlijk is het leuk om zelf te scoren en belangrijk te zijn voor de ploeg, ik zit in een goede periode en het is mooi dat ik dat ook in de Champions League kan tonen.”

LEES OOK (N+).ANALYSE. Proficiat Club Brugge, de Europese campagne is al geslaagd

Aanvaller Wesley pakte uit met een wel heel knappe goal om er 0-3 van te maken. Met een dribbel naar binnen en een staalharde pegel verraste hij doelman Benaglio. “Ik ben heel blij met mij goal, het was een goede prestatie. We moeten zo verder doen. Ik train regelmatig op naar binnen komen en trappen, vandaag lukte het dankzij God ook in de wedstrijd. Dit was een grote, belangrijke match. Het is goed dat we hier wonnen”, aldus de Braziliaan.

“Dit was een fantastische avond”, vertelde een gelukkige doelman Ethan Horvath. “Als je zo’n do or die-match voor de derde plek op deze manier kunt winnen, dan kun je niet blijer zijn. Mijn eerste redding? Dat was een één-tegen-éénsituatie, dan draait het rond je reactie. Ik heb veel vertrouwen, maar dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg. Niet alleen ik was goed, iedereen op het veld was goed.”

LEES OOK (N+). Onze punten na de Europese triomf van Club Brugge in Monaco: Leko en vijf Bruggelingen blonken uit