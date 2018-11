ANALYSE. Proficiat Club Brugge, de Europese campagne is al geslaagd

Niet rekenen, punten pakken. Onze boodschap werd gehoord. In de eerste drie wedstrijden waren de prestaties al goed, maar met 1 op 9 mager beloond. Sinds gisteren zijn er een zege en drie punten bijgekomen. De Europese overwintering is mathematisch nog geen feit, maar we zien dit Monaco geen 4 op 6 meer pakken tegen het oppermachtige Borussia Dortmund en Atlético Madrid, dat de punten nog nodig heeft. De Europese overwintering is heel dichtbij. Zodoende: proficiat Club, missie geslaagd.