Geblesseerde Romelu Lukaku mist ook Champions League-duel tegen Juventus

Romelu Lukaku speelt woensdag niet met Manchester United tegen Juventus. De Rode Duivel was dinsdag niet fit genoeg om mee te doen aan de laatste training. Tegenover het ontbreken van de Belgische spits staat de terugkeer van Antonio Valencia en Marouane Fellaini. Die twee konden na blessureleed de training hervatten.

Lukaku ontbrak het afgelopen weekeinde ook al in de Premier League. Coach José Mourinho liet hem wegens een blessure buiten de selectie. Daarvoor was hij al eens naar de bank verbannen, wegens een gebrek aan vorm. Sinds half september heeft Lukaku niet meer gescoord voor United. “Hij is niet fit en ik weet niet of hij in het weekeinde wel weer kan voetballen”, zei Mourinho.

Juventus heeft in de groep al vijf punten voorsprong op de Engelsen, die wel nog tweede zijn. De Italianen wonnen onlangs de eerste ontmoeting tussen de twee op Old Trafford. “Ik hoop dat we iets hebben geleerd en het nu beter doen”, aldus Mourinho. “Probleem is dat we momenteel vaak slecht aan een wedstrijd beginnen. Maar als we goed eindigen kan het allemaal nog op een positief resultaat uitdraaien.”

Cristiano Ronaldo speelde tot nu toe slechts één volledig duel voor Juve in de Champions League, het vorige tegen zijn oude club Manchester United. In het eerste werd de Portugees uit het veld gestuurd, in de tweede wedstrijd was hij geschorst. “Ga er maar vanuit dat hij woensdag volledig meedoet”, liet Juventus-coach Massimiliano Allegri alvast weten.

LEES OOK.Lukaku ontbreekt opnieuw op training van United, Rashford is trefzeker… en raakt journalist