CHAMPIONS LEAGUE. Anderlecht-flop loodst Rode Ster Belgrado naar verrassende zege tegen Liverpool

Niet alleen de ruime zege van Club Brugge sprong in het oog bij de eerste lading matchen in de Champions League. Liverpool ging namelijk met 2-0 onderuit in Belgrado, waar het op bezoek moest bij Rode Ster. Marko Marin, in een niet zo ver verleden nog even bij Anderlecht, deelde twee assists uit. Verder slaagde Barcelona er niet om te winnen bij Inter en hield Dries Mertens het grote PSG op een gelijkspel.

Voor de match was er vooral veel te doen rond Xerdan Shaqiri. Liverpool trok zonder zijn Albanese Kosovaar naar de Servische hoofdstad wegens de gevoelige politieke spanningen tussen Servië enerzijds en Albanië en Kosovo anderzijds. “We hebben geruchten opgevangen over de ontvangst die Shaq er zou krijgen. Al weten we niet wat er zou gebeuren, we willen alleen maar 100 procent op voetbal gefocust zijn”, liet de club weten

Van een warme ontvangst was er zeker sprake, vooral op het veld. Op zeven minuten tijd keek Liverpool plots tegen een dubbel achterstand aan. Marko Marin bediende Milan Pavkov en die opende na 22 minuten de score. Op slag van het halfuur deden de twee dat nog eens netjes over en stonden The Reds halfweg 0-2 in het krijt. Trainer Jurgen Klopp greep halfweg in, maar Firmino en Joe Gomez konden de match niet doen kantelen. Tien minuten voor tijd kreeg zowaar onze landgenoot Divock Origi speelminuten van zijn Duitse coach, maar ook hij kon zich niet doorzetten tegen de stugge Serviërs.

Foto: Action images via Reuters

Nog in groep C slaagde Napoli erin om PSG op een puntendeling te houden. De Italianen,die in het slot Dries Mertens zagen uitvallen met een schouderblessure, kwamen op slag van rust wel op achterstand na een doelpunt van Bernat. Na de pauze vocht een sterk Napoli echter terug en dat werd beloond met een strafschop. Lorenzo Insigne ontsnapte wel aan het oog van de lijnrechter, want vertrok uit buitenspel bij de fase waarin hij door Buffon en Thiago Silva werd gesandwicht. De geboren Napolitaan maalde er niet om en zette de elfmeter om: 1-1. Het belooft razend spannend te worden in poule C. Napoli en Liverpool tellen zes punten, PSG vijf. Rode Ster volgt tot slot met vier punten.

Foto: Photo News

Tottenham haalde opgelucht adem tegen PSV. Al na dik één minuut kopte Luuk de Jong de Eindhovenaren op voorsprong in Wembley. De Spurs - met Toby Alderweireld 90 minuten tussen de lijnen - namen de match resoluut in handen, maar stuitte lang op een weergaloze Zoet. Voor de rust liet Tottenham 14 schoten noteren, 10 gecreëerde kansen en 76% balbezit, maar PSV leidde wel met 0-1. In de tweede helft delfden de Nederlanders dan toch het onderspit. Wie anders dan Harry Kane leidde zijn ploeg met twee doelpunten in het laatste kwartier alsnog naar de zege: 2-1.

Foto: AP

In San Siro wilde Barcelona na meer dan een halve eeuw nog eens winnen op het veld van Inter, maar de Catalanen kwamen van een kale reis terug. De clash tussen de twee topploegen leek lange tijd om een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar in de 83e minuut schoot Malcolm Barcelona op voorsprong. De zege lag voor het oprapen, maar Mauro Icardi - alweer hij - bezorgde zijn ploeg alsnog een belangrijk punt in eigen huis. Radja Nainggolan startte in de basis, maar werd op het uur naar de kant gehaald. Barcelona blijft aan de leiding in Groep B met tien punten. Inter telt er zeven Tottenham vier. PSV blijft achter met één schamel puntje.

Foto: AFP

In de groep van Club Brugge nam Atlético revanche tegen Borussia Dortmund voor de 4-0 rammeling van de heenmatch. Axel Witsel kon niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging in het Wanda Metropolitano. Doelpunten van Saul voor rust en Griezmann na rust zorgden voor een 2-0 eindstand. Dortmund en Atlético leiden in groep A met elk 9 punten.