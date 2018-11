“De agenten werden bedreigd, bespuwd, bekogeld en gestampt, terwijl ze alleen maar hun job deden”

Antwerpen - Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag het proces gevoerd over de relletjes op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De politie werd er vorig jaar belaagd door omstaanders, toen ze een vrouw wilde arresteren.

Vijf jongeren uit Borgerhout worden vervolgd voor het toebrengen van slagen en verwondingen, weerspannigheid en bendevorming. Het openbaar ministerie vorderde voor een van hen twee jaar cel en voor de vier anderen werkstraffen tot 200 uur.

Twee politieagenten van het fietsteam wilden op 1 september 2017 een vrouw arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was met hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Een van hen zag zich genoodzaakt om zijn wapen te trekken. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen.

In de auto zat naast de bestuurster nog een tweede vrouw, net als twee meisjes van 15 en 16 jaar. De bestuurster had gedronken en was gekend voor drugsgebruik en -bezit. Ze begon luidkeels te roepen, waarna een aantal jongeren tussenbeide kwam.

Met voorwerpen bekogeld

“De agenten werden bedreigd, bespuwd, bekogeld, geslagen en gestampt, terwijl ze alleen maar hun job deden. De ene was vier dagen arbeidsongeschikt, de andere één dag. Voor ons is dit een principezaak: geweld tegen de politie is onaanvaardbaar”, pleitte advocaat Christian Clement, die namens de agenten, de lokale politie en de stad Antwerpen een schadevergoeding eiste.

Op basis van het beschikbare beeldmateriaal werden de vijf beklaagden geïdentificeerd. Oilid D. (21) had een van de inspecteurs een harde trap in het kruis gegeven en wordt als aanstoker van de relletjes beschouwd.

“Mijn cliënt had alleen de botsing gezien en vond het overdreven dat de politie met getrokken wapen op de bestuurster afstapte. Als hij haar roekeloze rijgedrag gezien had, dan had hij zich niet gemoeid. Hij erkent dat hij de agent een trap gaf, maar hij was niet de aanstoker”, zei advocaat Philippe Carsau. Hij kon zich vinden in de gevorderde werkstraf.

De andere beklaagden vroegen de vrijspraak. Hamza T. (21) zou een agent een slag op de rug hebben gegeven, maar ontkent dat. Adnane E.A. (20) en Mohamed E.J. (22) hadden de agenten met voorwerpen bekogeld.

Feiten opgeblazen

“Ik vind dat de politie en de burgemeester deze feiten serieus hebben opgeblazen. In het proces-verbaal staat genoteerd dat de agenten ‘constant bedreigd, bekogeld, gestampt en geklopt werden’, terwijl er maar één kneuzing werd vastgesteld en er met een leeg bekertje en een balpen gegooid werd. Mijn cliënt heeft voor dat bekertje vier maanden in voorhechtenis gezeten”, pleitte advocaat Johan Platteau namens Adnane E.M.

Najib E.Y. (22) had één van de voorwerpen aangegeven. “Hij heeft niet eens zelf gegooid, maar gewoon iets doorgegeven aan Mohamed E.J., die dat naar de vrouw had gegooid, omdat ze hem bijna omver had gereden. Van weerspannigheid was hier geen sprake”, pleitte meester Xavier Potvin.Vonnis op 4 december.