Franse pers hakt Monaco in de pan en looft twee Bruggelingen: “Vanaken was een beul”

Neen, de Franse pers was niet mals voor de prestatie van Monaco. De eerste minuten begon het nochtans aardig, maar nadien zakte het volledig door het ijs tegen Club Brugge. De media waren streng en hadden lovende woorden over voor blauw-zwart. “Horvath maakte Monaco wanhopig.”

Het toonaangevendeis streng voor de troepen van Henry. “Monaco werd afgestraft in het eigen stadion door Club Brugge: 0-4. Een wreed resultaat, maar niet onlogisch. Defensieve koortsachtigheid, aanvallende onhandigheid, de Monegasken hebben opnieuw alle tekortkomingen getoond die verklaren waarom ze vandaag voorlaatste staan in Ligue 1”, klink het bij de krant, die Hans Vanaken tot Man van de Match uitriep. “De middenvelder van Brugge kraakte Monaco in vijf minuten. Hij was het die de score opende in de 12e minuut. Vijf minuten later pakte hij de bal en zette hij de penalty om die aan zijn team was toegekend na hands van Barreca. Hij is betrokken bij drie doelpunten in zijn laatste twee Champions League-wedstrijden.

Ook Le Figaro zag de middenvelder van Club een bepalende rol spelen. “Vanaken de beul. Hij had geen moeite om de koortsachtigheid van Monaco af te straffen. Hij scoorde twee keer in vijf minuten tijd. Eerst was hij de opportunistische afwerker in afwezigheid van de verdediging, nadien verdubbelde hij de voorsprong door ijzig kalm te blijven vanop de stip.” Maar naast Vanaken stipte Le Figaro ook Ethan Horvath aan als “top”. “Terwijl Club gemakkelijk het Stade Louis II opeiste, schitterde Horvath in doel. De Amerikaan hield Diop al vroeg van een doelpunt met een geweldige redding. Hij was ook auteur van een mooie ingreep op de poging van Tielemans en bleef tot het einde waakzaam.”“Dat zijn team met zo’n grote score kon winnen, ligt voor een groot deel aan hem. De Amerikaanse doelman was doorslaggevend met zijn saves, die zich afspeelden op de sleutelmomenten van de wedstrijd. Zijn reddingen hebben zijn ploegmaats ongetwijfeld gerustgesteld, maar ook zijn tegenstanders nerveus gemaakt.”

France Football sloot zich naadloos aan bij die mening. “Dat zijn ploeg zo ruim won, dankt het ook aan hem. Horvath was doorslaggevend met zijn reddingen, die op de belangrijkste momenten van de match gebeurden. Hij kwam perfect uit voor Diop vroeg in de wedstrijd en realiseerde een knappe save op het gekruiste schot van Tielemans. Zonder twijfel stelden zijn saves zijn teamgenoten gerust, maar ze maakten ook zijn tegenstanders wanhopig.” Terwijl Mats Rits met een 5 de slechtste beoordeling kreeg aan Belgische zijde, was Tielemans met dezelfde score de beste Monegask voor het medium. Twee van zijn ploegmaats werden ‘beloond’ met een 1, Nacer Chadli kreeg een 2 op 10 voor zijn match. “Monaco heeft de bodem bereikt”, klonk het hard.

“Monaco werd vernederd en uit de CL geëlimineerd door Club Brugge”, opende Le Monde. “Het is een nieuwe slag voor coach Thierry Henry. “Het debacle lijkt maar niet te eindigen, Monaco werd thuis verpletterd met 0-4. Een rampzalige score die hun hoop op Europees voetbal na de winter vernietigde. Het is de grootste thuisnederlaag van Monaco in de Champions League.”