Twee incidenten met giftig gas in cockpit van Brussels Airlines-vlucht; “Veiligheid van reizigers is in gevaar”

In drie dagen tijd zijn op twee vluchten van Brussels Air­lines de piloten en crew onwel geworden door giftige lucht in de cockpit. “Een fume event: een probleem dat nog al is voorgekomen, bij alle maatschappijen”, zegt Brussels Airlines. De vakbonden eisen extra maatregelen. “De veiligheid van de bemanning en de reizigers is in gevaar. Dan kun je dat niet blauwblauw laten zoals nu”, zegt Paul Buekenhout van ACV.