Opgepakte man doodde Mechelse ontwerpster terwijl hij op de vlucht was voor andere moord

Mechelen -

De politie heeft een verdachte in het vizier voor de roofmoord op de 58-jarige Johanna Jostameling uit Mechelen. Zij werd eind vorige maand met messteken gedood. De verdachte is een ­twintigjarige man uit Zweden die in Frankrijk ­gearresteerd is voor een andere moord. Tijdens zijn vlucht passeerde hij blijkbaar in Mechelen en sloeg hij een tweede keer toe.