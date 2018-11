Brein achter aanslagen Parijs en Brussel gedood bij luchtaanval in Syrië

Oussama Atar, de ‘opperterrorist uit Laken’, is dood. Hij zou al op 17 november 2017 om het leven gekomen zijn na een Amerikaanse luchtaanval, wellicht in Syrië. In 2012 kwam Atar vrij na een campagne gesteund door de Belgische regering. Nog geen vier jaar later organiseerde hij de aanslagen in Brussel en Zaventem.

Hij is al vaker dood verklaard, de opperterrorist uit Laken. Maar nu is een bron binnen de Franse geheime dienst DGSE formeel: “Oussama Atar is omgebracht. Hij en zes andere hooggeplaatste IS’ers die de aanslagen in Parijs en ons land beraamden of organiseerden zijn allen uitgeschakeld”, bevestigt hij aan de Franse nieuwssite Mediapart. De eliminaties gebeurden veelal door Amerikaanse drones of bij andere luchtaanvallen. Veelal op vraag van de Fransen ook.

Twee jaar en vier dagen na de aanslagen in Parijs zouden de Fransen hun jacht op de kopstukken afgerond hebben door de eliminatie van Atar. Hij was de laatste overlevende. “Hij kwam om na een luchtaanval van de Internationale Coalitie”, klinkt het.

Atar, die nu 33 zou zijn, zou de aanslagen van IS gedirigeerd hebben. Hij zou de mythische Abou Ahmed zijn, van wie gesprekken werden teruggevonden de computer van de El Bakraoui’s, zijn neven, die zich op 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel opbliezen. “Jij beslist, Abou Ahmed. Jij bent de baas”, zegt één van hen tijdens een opgenomen gesprek.

Vriend van IS-leider

De volledige nom de guerre van Atar is inderdaad Abou Ahmed al-Iraki, de Irakees dus. Hoewel hij Belg is, zit hij al sinds 2005 in het grensgebied in Irak en Syrië, waar hij zich – toen al – zou hebben aangesloten bij radicale groepen voor wie hij wapens dealde. Hij werd in Irak veroordeeld tot tien jaar cel, maar kwam in 2012 vrij na een campagne gesteund door de Belgische regering en Amnesty. Hij wendde voor dat hij nierkanker had. Dat was niet zo, bleek achteraf. In de Iraakse gevangenis werd hij een persoonlijke vriend en vertrouweling van de toen eveneens opgesloten Al-Baghdadi, de latere leider van IS.

Ook Ahmed Alkhald, de bommenmaker van IS die een tijdlang in het vluchthuis in Auvelais logeerde om springtuigen te fabriceren voor Parijs, hoort bij die groep uitgeschakelde kopstukken, zo meldt Mediapart nog. Atar en Alkhald werden door het Belgische gerecht met stip gezocht voor hun betrokkenheid bij de terreuraanslagen. Het federaal parket reageerde gisteren door te stellen dat “er op dit moment geen materiële aanwijzingen zijn die de dood van de man bevestigen”. Het parket is terughoudend omdat er eerder al voorname IS’ers ten onrechte dood zijn verklaard.

Ook de familie van Oussama Atar wil niet veel kwijt. “Mijn broer dood? Waar hebt u dat gelezen? Wij weten van niks”, is al wat zijn zus erover zegt. Voor zover geweten is het laatste teken van leven van Oussama Atar een brief aan zijn familie op 12 november 2016. Daarin ontkent hij dat hij het brein is achter de aanslagen. Hij was toen op de vlucht en bevond zich waarschijnlijk opnieuw in Irak of Syrië.