Vlaamse zet alles op alles om verwoestende bosbranden in Australië te bestrijden: “Hier leef ik voor”

Leuven -

In de outback van Australië probeert de Leuvense Ines Goovaerts (26) al vier dagen lang samen met de locals een verwoestende bosbrand onder controle te krijgen. Maar brandweerlui of blushelikopters kennen ze in die streek niet. En dus graven ze bufferzones en gebruiken ze bladblazers om het vuur te doven. “Ik leef hier volledig op adrenaline”, zegt ze.