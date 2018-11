Mama van hoogbegaafde jongen: “Hij nam een mes en wou z’n hersenen wegsnijden. Zo erg was het”

“Pijnlijk herkenbaar.” Jeanne Cools (39) doelt op het bericht in onze krant dat hoogbegaafde kinderen het lastig hebben op school. Zoontje Jack (7) ging ook emotioneel onderuit. Bij gebrek aan de juiste ­begeleiding en vooral: diagnose. Het duurde veel te lang jaar voor iemand doorhad dat zijn hoge IQ een rol speelde. “We hebben niet alleen tijd verloren, er is ook veel schade aangericht.”

“Een jaar geleden dacht ik nog dat mijn kind een freak was. Nu weet ik: neen. Hij is niet alleen. En hij is een sociale en grappige jongen. Een kind dat vol verwondering in de wereld staat. Hij ...