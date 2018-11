Heel Frankrijk plat door dure diesel

De Franse auto­mobilisten slikken de ­stijgende brand­stofprijzen niet ­langer. Op meer dan 500 plaatsen in het land willen ze het verkeer lamleggen. President Emmanuel Macron zegt de ­woede te ­begrijpen, maar wil niet in­binden. “Ik voer liever extra ­belastingen in op brandstof dan op werk.”

“Stuur al uw brandstofrekeningen naar Macron.” Die ­oproep van een belangenvereniging voor automobilisten krijgt momenteel massaal gehoor in Frankrijk. De Fransen zijn woedend over de almaar stijgende brandstofprijzen. In het afgelopen jaar is de dieselprijs er met 23 procent omhoog gegaan, en de benzine met 15 procent. Een liter diesel kost nu meer dan 1,60 euro. Al is dat goedkoper dan bij ons: in België kost een liter diesel vandaag 1,63 euro per liter.

Als symbool voor de ­on­tevredenheid duiken in heel Frankrijk gele veiligheids­vestjes achter autoruiten op. Ook hebben de Franse auto­mobilisten nu besloten om op 17 november in heel het land snelwegen en tankstations te blokkeren.

Steun van supermarkten

Zelfs de grote supermarkt­ketens steunen de bevolking. Zo verkoopt de groep Leclerc haar brandstof aan inkoop­prijzen, uit protest. “Het ongenoegen van vandaag is terecht. Het is belangrijk dat we een duidelijk signaal sturen naar de overheid”, zegt voorzitter Michel-Édouard Leclerc.

Ook supermarktketen Carrefour treedt de actie bij en verkoopt nog tot 17 november brandstof aan inkoopprijzen.

Opmerkelijk genoeg vertaalt zich dat in een korting van ‘maar’ 2 tot 10 cent per liter. Dat relatief kleine verschil maakt duidelijk dat het niet de tankstations zijn die met de grote winst gaan lopen. De brandstofprijs bestaat immers voor 60 procent uit belastingen. En die prijzen gaan nog stijgen. Vanaf januari 2019 komt nog een verhoging van de belasting op brandstof. Dat pikken de Fransen niet: uit een opiniepeiling blijkt dat 78 procent van de bevolking achter de betoging staat.

Doel: minder dieselwagens

President Macron heeft geen oren naar het protest. Hij voert “liever extra belastingen in op brandstof dan op werk”. Volgens hem heeft de prijsstijging een ecologische reden: hij wil zo weinig mogelijk dieselwagens op de Franse wegen. In 2011 had 70 procent van de Franse wagens nog een dieselmotor, nu is dat nog slechts 39 procent. Maar die daling is voor Macron nog niet genoeg.

Macron benadrukt dat de ­ombouw van het Franse wagenpark noodzakelijk is, maar begrijpt de bevolking ook: “We hebben decennialang iedereen aangespoord om een diesel­motor te kopen en nu zeggen we het tegenovergestelde. Ze voelen zich gevangen en vinden het oneerlijk.”