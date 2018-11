Vanaken schaart zich na knalprestatie in unieke lijstjes en doet even goed als… Vanden Borre

Hans Vanaken was de grote man bij Club Brugge. Met twee doelpunten loodste hij zijn ploeg naar een overtuigende 0-4 zege. Hij werd dan ook bewierookt in de Franse pers en met reden. Met zijn twee doelpunten schaart hij zich in een paar unieke lijstjes.

Scoren in de Champions League, het is niet veel Belgen gegeven. Maar twee keer scoren in één Champions League-wedstrijd, dat komt pas echt niet veel over. Negen landgenoten deden het Hans Vanbaken voor, de draaischijf van Club Brugge is dus de tiende onderdaan van de Belgische koning die deze straffe prestatie weet neer te zetten.

Nog straffer wordt het als we gaan kijken naar de Belgische spelers die dat kunstje flikten in Belgische loondienst. Dat lukte eerder alleen maar drie spelers van aartsvijand Anderlecht: Ruud Boffin tegen Werder Bremen in 1993, Mbo Mbenza in 2006 tegen Lille en … Anthony Vanden Borre. Als rechtsachter trof hij in 2014 twee keer raak op het veld van Arsenal toen Anderlecht een 0-3 achterstand omboog in een 3-3 gelijkspel.

Daarnaast is Vanaken ook pas de vierde speler van Club Brugge die minstens twee keer weet te scoren in één Champions League-campagne. Zijn voorgangers waren Rune Lange (‘03-’04), Bosko Balaban en Javier Portillo ( beiden ‘05-06’). Vanaken kreeg tegen Moncaco wel meteen gezelschap van ploegmaat Wesley,die eveneens zijn tweede van de campagne maakte.

Niet alleen Vanaken, ook Club Brugge in zijn geheel veroverde met de overwinning een plaats in de geschiedenisboeken. Het boekte de grootste Belgische zege ooit in de Champions League. Nooit eerder won een Belgische club met meer dan twee doelpunten verschil op het Kampioenenbal.

Daarnaast is het ook de op één na grootste Belgische uit­zege op het hoogste niveau van het clubvoetbal. Alleen Anderlecht deed beter in 1966, toen het in de eerste ronde van Europacup I met 1-10 ging winnen bij het Finse Haka. In de eerste ronde van EC1 in 1977 won Club zelf wel al eens met 0-4 bij KuPS ­Kuopio. Na Club Brugge – Floriana (8-0) in de Europacup I in 1973 is dit trouwens samen met Kuopio de grootste Brugse zege op het hoogste Europese niveau.

Club Brugge boekte ook nog eens de grootste Belgische zege op het hoogste niveau sinds 1989. Slechts acht keer kon een Belgische club een beter resultaat neerzetten in de eindfase van de CL of EC1 dan Club tegen Monaco, al gebeurde dat wel vaak tegen kleinere clubs dan de Monegasken. KV Mechelen was in 1989 de laatste die de match van gisteravond overtrof. Tegen Rosenborg won het toen in de eerste ronde van Europacup I met 5-0.

Tot slot zetten blauw-zwart een punt achter 13 jaar zonder zege in de Champions League. Jan Ceulemans pakte als trainer van blauw-zwart op 2 november 2005 de laatste driepunter van Club in de op het Kampioenenbal. Tegen Rapid Wenen werd het toen 3-2. Die zege is nu van de tabellen geveegd.

De 1-0-zege tegen Legia Warschau in de ­Europa League, bijna dag op dag drie jaar geleden was, overigens de laatste zege van Club Brugge in ­Europa. Vijftien wedstrijden later is de langste reeks ooit van een Belgische club zonder Europese zege ten einde.

