Portret van Pierre François, de kameleon van het Belgische voetbal

Als CEO van de Pro League sprak Pierre François (62) gisteren namens 24 profclubs in de commissie Financiën van de Kamer. Velen vragen zich echter af hoe vaak de kameleon van het Belgische voetbal nog kan vervellen zonder in zijn blootje te staan. De Luikse advocaat werkte achtereenvolgens voor Luciano D’Onofrio, John Bico en Domenico Leone, voetbalondernemers die werden veroordeeld voor fraude. Gisteren werd zijn naam in opspraak gebracht voor zijn rol in de aankoop van Cercle Brugge door de Russische eigenaar van AS Monaco. “Maar Pierre François deed alleen maar zijn job”, zegt Cercle-voorzitter Frans Schotte.

Het is april 2013 als we een telefoontje krijgen van Pierre François. Of we elkaar kunnen ontmoeten in een restaurant in Sint-Lambrechts-Woluwe in verband met “een nieuw interessant voetbalproject in ...