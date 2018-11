De avonturen van voormalig Anderlecht-spits Serhat Akin: “Ik verloor 17 kilo in de jungle”

Anderlecht gaat afzien tegen Fenerbahçe. Het moet niet alleen winnen, het moet ook overleven tussen 40.000 fanatieke Turkse fans. Daarom is Serhat Akin (36) de ideale gids. De spits was begin jaren 2000 een halfgod bij ­Fenerbahçe én scoorde daarna ook dertien keer voor RSCA. Van overleven in extreme omstandigheden weet hij sowieso alles. Onlangs eindigde hij derde in de Turkse ‘Expeditie Robinson’.