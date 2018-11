Anderlecht tast diep in de portefeuille voor definitieve transfer van Dimata

Voor goals rekent Anderlecht morgen tegen Fenerbahçe op Landry Dimata (21), maar ook volgend seizoen zal de spits bij paars-wit voetballen. RSCA gaat bij Wolfsburg zijn aankoopoptie van zo’n 5 miljoen euro lichten.

Met tien goals is Dimata de topschutter van Anderlecht. Hij stak Santini voorbij in de pikorde, maar wordt slechts gehuurd van het Duitse Wolfsburg voor – naar verluidt – 500.000 euro. Paars-wit heeft echter altijd de intentie gehad om Dimata te kopen. In zijn huurcontract staat een quasi verplichte aankoopoptie en Anderlecht zal die straks lichten. De huurconstructie liet de Brusselaars gewoon toe om zo’n zware transfersom een jaartje uit te stellen.

Anderlecht zelf bevestigt voorlopig niets, maar volgens onze bronnen bedraagt Dimata’s aankoopoptie zo’n 5 miljoen euro. Daarmee doet Marc Coucke een goeie zaak. Als KVO-voorzitter verkocht Coucke de Belgisch-Congolese spits in 2017 nog voor 11,5 miljoen aan Wolfsburg en nu haalt hij hem voor 5 miljoen van Wolfsburg naar Anderlecht. Het zijn de Duitsers die er hun broek aan scheuren.

Het feit dat Dimata een meerjarig contract zal tekenen, betekent overigens niet dat Anderlecht in januari geen extra spits meer zal halen. Offensieve versterking blijft een prioriteit.