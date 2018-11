Eerste resultaten midterms: Bernie Sanders herverkozen in Senaat

Tientallen miljoenen Amerikanen hebben hun stem uitgebracht in de eerste grote verkiezingen sinds het aantreden van president Trump, ook wel “de belangrijkste verkiezingen aller tijden” genoemd. Officieel verdelen de ‘midterms’ 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 33 zitjes in de Senaat, en worden 36 gouverneurs van staten verkozen, naast nog talloze lokale postjes. Maar de verkiezingen worden ook en vooral als een referendum over het beleid van Trump beschouwd. De eerste resultaten sijpelen binnen. Wat is het oordeel van de Amerikanen?

Verwacht werd dat de Democraten het Huis zouden kunnen veroveren – de partij van de zetelende president verliest historisch gezien zo goed als altijd het Huis – maar dat de Republikeinen de Senaat zouden behouden. Kunnen de Republikeinen toch het Huis houden, dan zal dat als een grote overwinning voor Trump beschouwd worden, verliezen ze toch de Senaat dan geldt dat als een nederlaag.

In een exitpoll van de Democratisch gezinde tv-zender CNN verklaarde zo’n 58 procent van de kiezers dat het de verkeerde kant uitgaat met de Verenigde Staten, tegenover 41 procent die wel positief gestemd is. Uit de bevraging blijkt dat 26 procent van de kiezers de president expliciet steunt. Meer mensen, zowat 39 procent, verklaarde te gaan stemmen om een protestboodschap te geven. Voor ongeveer een derde van de kiezers speelde Trump geen rol in hun stemgedrag.

De eerste kiesbureaus – in de staten Indiana en Kentucky – zijn intussen gesloten, de stemmen worden geteld en de eerste resultaten sijpelen binnen. Indiana en Kentucky kleuren voorlopig rood: Republikeins. Van een “blue wave”, waar de Democraten op hoopten, is dus nog geen sprake, met weliswaar nog maar een minieme fractie van de stemmen geteld.

Op Guam, een Amerikaans territorium met 160.000 inwoners, is die “blue wave” wel te zien: de Democrate Lou Leon Guerrero is er verkozen tot gouverneur. Zij versloeg de Republikein Eddie Calvo, die er al twee termijnen als gouverneur heeft opzitten, en wordt de eerste vrouwelijke gouverneur op Guam. En ook voor het Huis winnen de Democraten er. Democraat Michael San Nicholas won van de Republikeinse Doris Flores Brooks. Eerder won hij de voorverkiezing van Madeleine Bordallo, die er al verschillende termijnen heeft opzitten.

De afgevaardigden van de overzeese gebieden en District of Columbia hebben geen stemrecht en zitten dus enkel als waarnemer in het Huis. The Guardian wijst er echter op dat ze de commissies bijwonen, en ze in het verleden wel hebben mogen deelnemen aan bepaalde stemmingen toen de Democraten aan de macht waren.

Ook kiesbureaus in Georgia, Florida, New Hampshire, South Carolina, Vermont en Virginia zijn nu gesloten en ook van daar beginnen de resultaten nu binnen te komen. Vooral Georgia, Florida en Virginia worden met argusogen bekeken. In Florida staan de Democraten voorlopig op kop in de race.

Voor het Huis van Afgevaardigden zijn tot nu toe officieel 10 zitjes voor de Democraten en 13 voor de Republikeinen binnengehaald, van de in totaal 435 zetels.

Uit de exitpolls blijkt dat Bernie Sanders herverkozen zou zijn als senator voor de staat Vermont. Sanders zetelt als onafhankelijke. Bij de jongste presidentsverkiezingen nam hij het nog op tegen Hillary Clinton, bij de voorverkiezingen in de Democratische Partij. Clintons running mate voor de presidentsverkiezingen van 2016, Tim Kaine, werd eveneens herverkozen in de Senaat, zo blijkt nog uit de exitpolls. Daarmee is voorlopig 1 van de 33 verkiesbare zitjes voor de Democraten en 1 voor een onafhankelijke.

