CLUBNIEUWS. Genk moet sterkhouder mogelijk een maand missen, Zulte Waregem kent straf voor Sylla

We zitten midden in een Europese week, maar er wordt toch stilaan toegeleefd naar de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s zoeken recruiters

Voor de uitbouw van zijn scoutingsapparaat is AA Gent op zoek naar gedreven recruiters die zowel voor de A-kern als het Buffalo Talent Center op zoek gaan naar high potential players bij scoutingopdrachten in binnen- en buitenland. Een academische achtergrond (bachelor of master) is net als ervaring (als speler, trainer of scout) wenselijk. Ook studenten komen in aanmerking voor een stage. Geïnteresseerden sturen hun cv en ­motivatiebrief naar tim@kaagent.be. (ssg)

ANTWERP. Afwachten voor Opare

Antwerp hervatte gisteren de training na de knappe zege op het veld van Standard. De basisspelers kregen een uitlooptraining voorgeschoteld. De rest deed een normale veldtraining. Alleen Seck, Opare en Yatabaré (uit tot de winterstop) bleven binnen. Voor Opare is het nog onduidelijk hoelang hij buiten strijd zou zijn. De Ghanese rechtsachter moest zondag al na een kwartier naar de kant omdat hij een contractuur in de hamstrings opliep. (gegy)

CERCLE BRUGGE. Bijna 5.000 euro voor jeugd

Voor Palun komt de match van zaterdag nog te vroeg, maar Vitinho is weer fit.

Halfjaarabonnementen zijn vanaf zaterdag ­beschikbaar aan een winterkorting van 25 procent. Iedere abonnee kan zaterdag gratis iemand extra meebrengen.

Vriendenkring d’Echte schreef na het feest van zijn 50-jarige bestaan 3.434,50 euro over voor de jeugdwerking. Ook de opbrengst van het mosselfeest (1.372,63 euro) wordt aan de Cercle-jeugd geschonken. (kv)

GENK. Vukovic een maand weg?

RC Genk hoopt morgen tegen Besiktas zijn leidersplaats in groep I van de Europa League te behouden. Maar ook naast het veld willen de Limburgers een slag slaan. Zo wil Genk het contract van linksachter Jere Uronen graag verlengen. De Finse international is de enige speler in de kern wiens contract op het einde van het seizoen afloopt, waardoor er wel wat haast bij is. De gesprekken met de entourage van Uronen zijn alvast aan de gang.

Leandro Trossard is hersteld van een contractuur in de hamstrings, maar kampt met stramme spieren na een intense revalidatie. Trainer Philippe Clement beslist vandaag of hij de Rode Duivel opneemt in zijn selectie.

En deze is er morgen wel, maar in januari niet bij: Danny Vukovic. De doelman neemt begin 2019 met zijn land – titelverdediger Australië – deel aan de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. Met wat pech is RC Genk zijn keeper kwijt tot de finale op 1 februari, omgerekend zo’n drie speeldagen en eventueel beide wedstrijden in de halve finales van de beker. (mg)

KV KORTRIJK. Beloften winnen ruim van Charleroi

De beloften van KV Kortrijk hebben met 2-4 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Kortrijk scoorden Toualy, Hoxha en twee keer Vandenabeele.

De ticketverkoop voor 10 Om Terug te Zien, de show waarin teruggeblikt wordt op tien jaar KV Kortrijk, loopt vlot. Het evenement vindt plaats op dinsdag 20 november 2018 om 20 uur. Onder de aanwezigen: Brecht Dejaegere, Yves Vanderhaeghe en Hein Vanhaezebrouck. (gco)

KV OOSTENDE. Beloften onderuit tegen Standard

De beloften van KV Oostende verloren afgelopen maandag op eigen terrein met 1-3 tegen Standard, dat met enkele bekende namen naar de kust was afgezakt.

Standard kwam tijdens de eerste helft op voorsprong na een penalty die omgezet werd door Demarteau. Kort na de rust maakte Balikwisha de 0-2, waarmee de wedstrijd al zo goed als gespeeld was. De aansluitingstreffer van Özkan viel uit de lucht, maar Baininwa maakte er in het slot nog 1-3 van. (jve)

LOKEREN. Beloften winnen van STVV

De beloften van Sporting Lokeren hebben maandag hun wedstrijd tegen de bezoekers uit Sint-Truiden gewonnen: 2-0. Bambo Diaby scoorde op slag van rust op hoekschop. In het slot van de tweede helft zette Bob Straetman de eindstand op het bord. Dankzij deze overwinning klimt Lokeren naar een gedeelde vijfde plaats met 16 punten. Volgende week spelen de Oost-Vlamingen op het veld van Standard. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Beloften onderuit in Moeskroen

De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun wedstrijd op het veld van Moeskroen: 4-2. De troepen van Jonas Ivens kregen versterking uit de A-kern: Daan Heymans, Denzel Jubitana, Karlo Lulic, Oscar Threlkeld en Anthony Swolfs. Heymans maakte beide Beverse doelpunten. Gisteren hadden de spelers een dagje vrijaf. Maandag sloot Paul Keita aan op de hersteltraining. (whb)

ZULTE WAREGEM. Sylla mist Lokeren en Club

Zulte Waregem moet Mamadou Sylla missen in de duels tegen Lokeren en Club Brugge. De Senegalese spits keek tegen een rode kaart aan tijdens de wedstrijd tegen Standard nadat hij met een veel te hoog been in het gezicht van Fai belandde. Sylla krijgt een schorsing van drie weken waarvan eentje met uitstel. Daarbovenop is er ook een boete van 2.500 euro. Eerder al ging Zulte Waregem in beroep tegen het eerste schorsingsvoorstel van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro. (jcs)