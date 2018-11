Klacht ingediend tegen Republikeinse kandidaat-gouverneur voor Georgia Brian Kemp

Kiezers in de Amerikaanse staat Georgia hebben een klacht ingediend tegen kandidaat-gouverneur Brian Kemp. De Republikein is momenteel Secretary of State, waardoor hij verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen en het registratieproces. En net in Georgia zijn er vermoedens van “voter suppression”. De klagers eisen dat Kemp geen controle meer uitoefent over de gouverneursverkiezingen, melden verschillende Amerikaanse media.

Brian Kemp. Foto: REUTERS

Kemp wordt beschuldigd van belangenvermenging, omdat hij kandidaat is en tegelijkertijd verantwoordelijk voor de regelgeving rond de verkiezingen. Zeker in Georgia ligt dat gevoelig, aangezien tienduizenden vooral zwarte kiezers zich niet konden registreren vanwege de verstrengde wetgeving rond hun identificatie. Kemps tegenstander bij de gouverneursverkiezing is Stacey Abrams, die de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur uit de geschiedenis kan worden.

Stacey Abrams. Foto: AP

De klagers vragen nu dat de huidige gouverneur van Georgia een vervanger aanduidt voor Kemp, die niet verbonden is aan de Republikein of zijn campagne, om de verkiezing van dinsdag en eventueel runoffs – nieuwe verkiezingen als de resultaten te dicht bij elkaar liggen – te coördineren. Daarnaast vragen ze dat elke beschuldiging aan de naam van de Democratische Partij van de website van het kabinet van de Secretary of State gehaald wordt.

Urenlang in de rij

Kiezers in Georgia hebben dinsdag uren in de rij moeten staan om hun stem te kunnen uitbrengen, omdat verschillende stemmachines defect waren. Daardoor zijn verschillende stembureaus langer dan gepland opengebleven, meldde Abrams op Twitter.

Ook Kemp had dinsdag trouwens problemen om te stemmen, omdat zijn kaart ongeldig bleek te zijn. Volgens zijn campagne was dat probleem echter snel opgelost. Nadat bekendraakte dat er problemen waren bij de stembusslag in Georgia, verklaarde Kemp volgens de media nog dat alles vlot verliep.