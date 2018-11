Zes mannen opgepakt nadat ze maquette van Grenfell-toren in brand staken

In Londen zijn zes mannen opgepakt omdat ze een video hadden opgenomen over de brand in de Grenfell-woontoren die van niet veel respect getuigde voor de slachtoffers van de ramp in juni 2017.

Vijf mannen, tussen de 19 en 55 jaar oud uit het zuiden van de Britse hoofdstad, gaven zich maandagavond al aan bij de politie, meldt Scotland Yard. Dinsdag pakte de politie een andere verdachte van 19 jaar op. Alle zes werden intussen weer vrijgelaten.

De mannen hadden een groot kartonnen model van de woontoren in brand gestoken. Voor de vensters van de toren waren bruine figuurtjes geplakt. Op een video die op het internet circuleert, is gelach te horen als een man “Help me, help me” roept. Een andere persoon zegt: “Dat gebeurt met je als je geen huur betaalt.” De video lokte protest uit op sociale media en bij nabestaanden van de slachtoffers. Premier Theresa May noemde de video “volledig onaanvaardbaar”.

Bij de ramp anderhalf jaar geleden kwamen 72 personen om het leven. Een brandje breidde zich razendsnel uit in het socialewoningblok. Voorschriften voor brandveiligheid bleken niet nageleefd. Vooral een nieuwe gevelbekleding leidde tot het hoge aantal doden in de woontoren.

Een beeld uit de controversiële video. Foto: AP