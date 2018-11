Florida geeft 1,4 miljoen ex-gedetineerden weer stemrecht

De staat Florida zal ex-gedetineerden weer stemrecht geven. Mogelijk gaat het om 1,4 miljoen potentiële kiezers in de staat.

Hoewel de telling nog aan de gang is, is de vereiste drempel bereikt, zeggen lokale media dinsdag. Het ging om een van de verschillende referenda waar kiezers lokaal in konden stemmen, in de marge van de tussentijdse verkiezingen in de VS.

De huidige wet bepaalt dat ex-gevangenen in Florida moeten wachten tot vijf jaar nadat ze hun celstraf hebben uitgezeten voor ze een aanvraag kunnen indienen om weer te mogen stemmen. Het amendement geeft het stemrecht terug aan gevangenen die hun straf hebben uitgezeten – met uitzondering van moordenaars en bepaalde zedendelinquenten.

Ongeveer tien procent van de stemgerechtigde bevolking in Florida zou betrokken zijn. De oude wet werd gezien als een restant van de wetten in de zuidelijke Amerikaanse staten die als doel hadden om zwarten uit hun rechten te ontzetten. In een ‘swing state’, waar de resultaten dicht bij elkaar liggen, kan een dergelijk groot aantal kiezers tot grote veranderingen leiden.