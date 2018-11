De werkvloer wordt er niet veiliger op: meer doden bij arbeidsongevallen

Vorig jaar vielen 71 doden bij arbeids­ongevallen, vooral in de bouw- en de transportsector. Dat zijn er vijf meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Het totale aantal arbeidson­gevallen steeg vorig jaar met 1 procent, tot 120.911. Ook het jaar voordien was er al een stijging. Daarvan blijft 43 procent zonder gevolg, in 48 procent van de gevallen is het slachtoffer tijdelijk arbeidsongeschikt. Negen procent houdt er een blijvende arbeidsongeschiktheid aan over.

Op het eerste gezicht is het niet abnormaal dat het aantal arbeidsongevallen stijgt, omdat ook meer mensen aan het werk zijn. Kijken we naar het aantal ongevallen per duizend voltijdse jobs, dan is er de laatste tien jaar wel degelijk een flinke daling geweest.

“Maar die daling zien we vooral bij de lichte ongevallen”, zegt Herman Fonck, hoofd van de dienst onderneming bij vakbond ACV. “Het aantal ernstige ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid, blijft al jaren ongeveer constant.”

Dat het aantal zware ongevallen moeilijk omlaag te krijgen is, wijt Fonck aan de toename van het aantal interimarbeiders en onderaannemers in risicosectoren zoals de bouw.