Amper nog échte steak-friet in New York: 3 Belgische toprestaurants moeten sluiten door hoge huurprijzen

De Amerikaan kent méér van ­onze keuken dan wafels en chocolade. Met dank aan de Belgische chefs die in New York succesvolle restaurants uit de grond stampten. Petite Abeille, The Markt en Rouge Tomate, het zijn namen als een klok in The Big Apple. If you can make it there, you can make it anywhere? Niet als je huurprijs 16.500 euro per maand bedraagt. Alle drie de zaken zijn nu gesloten.