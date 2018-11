Afgang voor iedereen: hoe de strijd om een gouverneur het wantrouwen binnen de Vlaamse regering compleet heeft gemaakt

Het wantrouwen binnen de Vlaamse regering is compleet en Oost-Vlaanderen heeft wellicht nog maanden geen nieuwe gouverneur. Het is het resultaat van wapengekletter tussen N-VA-minister Liesbeth Homans en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, waarbij de aanvallen nog nooit zo hard waren als gisteren. Uiteindelijk trok de liberale kandidate voor de functie, Kamerlid Carina Van Cauter, zich terug, maar de kans is bijzonder klein dat er nu snel een gouverneur komt. “De hele politieke klasse heeft zich collectief in de vernieling gereden,” zegt politicoloog Carl Devos (UGent).