Anderlecht zonder Lawrence en Morioka naar Istanboel

Anderlecht speelt donderdag een belangrijke Europa League-match tegen het Turkse Feherbahce. Naast de langdurig geblesseerde Cobbaut blijven ook Morioka en de Lawrence in Brussel.

Voor Lawrence komt de blessure bijzonder ongelegen: de verdediger van Paars-Wit was voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Wales. Hij blijft dus in Brussel, net als Morioka. De Japanse middenvelder heeft nog te veel last aan de knie. Andy Najar stapt wel op het vliegtuig.

Anderlecht moet winnen in Istanboel om nog kans te maken op een Europese overwintering. Het staat momenteel met 1 op 9 laatste in zijn groep.