Mirakel: visser vist per ongeluk verdrinkende baby op

In Nieuw-Zeeland heeft een visser een baby van 18 maanden gered uit de oceaan. De man zag de baby toen hij zijn vislijn wou controleren. “Ik dacht dat het een pop was”, zegt de visser Gus Hutt. “Zijn gezicht zag eruit zoals porselein.” Pas toen het kind een korte gil gaf, realiseerde Hutt zich dat het om een baby ging. “Het was een toeval dat ik de baby zag. Normaal vis ik op een andere plaats. Als ik een minuut later was geweest, had ik hem waarschijnlijk niet gezien.”