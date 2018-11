Theo Francken: “Opmerkelijk dat Trump zo weinig praat over zijn goede economische resultaten”

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) volgt de midtermverkiezingen vanuit Washington D.C., in de Verenigde Staten. Een traditie, vertelde hij woensdagochtend op Radio 1. Hij reageerde er op de voorbije campagne en vindt het opmerkelijk dat president Trump zijn economische verwezenlijkingen niet meer in de verf heeft gezet.

“Deze verkiezingen zijn veel meer genationaliseerd”, merkt Theo Francken op in vergelijking met andere keren. “Trump heeft zichzelf echt gesmeten in de campagne, met op het einde tot drie rally’s per dag.”

De staatssecretaris vindt het opmerkelijk dat Trump het erg op migratie gespeeld heeft en minder op het sociaal-economische. “Terwijl sociaal-economisch de resultaten ook heel goed zijn. De beurzen doen het goed, de werkgelegenheidsgraad is de hoogste in jaren - ook bij minderheidsgroepen zoals Afro-Amerikanen en Latino’s.”

Foto: AP

“Dat Trump over migratie praat is logisch; rond veiligheid en migratie zijn de Republikeinen sterk. Maar dat hij zo weinig praat over zijn goede economische resultaten, vind ik opmerkelijk. Omdat die toch wel ijzersterk zijn. Die kaart heeft hij minder getrokken, en daar kwam dan ook kritiek op binnen zijn eigen partij.”

Verlies van het Huis

Dat de Republikeinen hun meerderheid in het Huis kwijt zijn, vindt Francken niet verwonderlijk. “Dat is niets nieuws, dat heeft Obama vier jaar geleden ook meegemaakt. Op twee uitzonderingen na is het altijd al zo geweest dat de president tijdens de midterms zijn meerderheid verliest in het parlement. Dat is dus niet zo opmerkelijk.”

Over zijn eigen voorkeur laat Francken niet in zijn kaarten kijken. “Ik volg de Amerikaanse verkiezingen al heel lang en heb iets meer affiniteit met de Republikeinse partij - ik praat niet over Donald Trump, maar over de partijen. Omdat ze dichter bij mijn standpunten liggen.”

Maar ook de Democraten hebben goede punten naar voor gebracht, moet hij toegeven, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheidszorg. “Het hangt van kandidaat tot kandidaat af. Je hebt in de VS maar twee partijen, het is niet te vergelijken met ons land. Er zijn heel gematigde kandidaten in het centrum bijvoorbeeld, het hangt echt af van de kandidaat.”