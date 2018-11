President Trump bewierookt zichzelf na “geweldig succes”: “Trump is een tovenaar. De magie komt uit zijn oren”

De Republikeinse partij van de Amerikaanse president Trump mag volgens velen dan wel een nederlaag hebben geleden bij de tussentijdse verkiezingen, zo ziet de man het zelf niet. In een eerste reactie (op Twitter, uiteraard) bewierookt hij zichzelf, en heeft hij het over een “geweldig succes”.

Na een zware campagne voor de Amerikaanse president - maandag deed hij nog drie verschillende staten aan - hield Trump het dinsdag rustig: hij volgde de uitslag naar verluidt met zijn familie en enkele vrienden in het Witte Huis. Dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen maar wel de Senaat behouden, lijkt voor Trump dan ook voldoende om de overwinning te claimen. In een eerste korte reactie op Twitter klonk het nog dat het ging om een “geweldig succes”.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

Enkele uren later citeerde hij uitgebreid de Republikeinse commentator Ben Stein op het Republikeins gezinde Fox News: “De afgelopen 105 jaar heeft een zittende president bij tussentijdse verkiezingen nog maar vijf maal zetels gewonnen in de Senaat. Meneer Trump heeft een zekere magie. De magie komt uit de oren van deze kerel. Hij is een geweldig stemmenkanon en campagnevoerder. De Republikeinen mogen geweldig blij zijn dat ze hem hebben, ik ben zwaar onder de indruk van hoe goed ze het gedaan hebben. Het komt allemaal neer op de magie van Trump - Trump is de tovenaar. Ongelooflijk, hij heeft alle media tegen zich, ze vallen hem elke dag aan, en toch pakt hij die enorme overwinningen.”

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

....unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic - Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.” Ben Stein, “The Capitalist Code” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

En ook de Fox News-presentator David Asman werd geciteerd door de president: “Hoe reageren de Democraten hierop? Denk eens na over hoe zijn positie (Trump, nvdr.) nu verbetert - bij alle kandidaten die vanavond gewonnenn hebben. Ze beseffen nu hoe belangrijk hij is omwille van wat hij tijdens de campagne voor hen heeft gedaan. Ze zijn hem hun politieke campagne schuldig.”

.@DavidAsmanfox “How do the Democrats respond to this? Think of how his position with Republicans improves-all the candidates who won tonight. They realize how important he is because of what he did in campaigning for them. They owe him their political career.” Thanks, I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

Ook Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, echode de boodshap van haar baas: “Als we kijken naar de kandidaten die de president hebben omarmd, zijn beleid hebben omarmd en voor wie de president campagne heeft gevoerd en hard heeft gewerkt, zien we vanavond dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen.”

Over het verlies van het Huis zei Sanders dat “de agenda van de president niet zal veranderen, ongeacht welke partij er zit”. Ook stelde ze dat ze hoopt dat de Democraten “rond de tafel zullen komen zitten en met de president zullen samenwerken om ook echt enkele problemen op te lossen. We willen nog steeds iets doen met infrastructuur, en zeker en vast immigratie.” Op de vraag of ‘een blauwe golf’ de Democraten op zijn minst één machtsoverdracht had opgeleverd in Washington, antwoordde Sanders afwijkend. “Misschien is er wel een rimpeling”, zei ze.

Twee moeilijke jaren voor Trump?

Of de rest van de wereld ook zo naar deze verkiezingsuitslag kijkt, is maar de vraag. Deze ‘midterms’ werden beschouwd als een referendum voor het beleid van Trump. Uit een bevraging dinsdag bleek dat een meerderheid van de Amerikanen ontevreden is met dat beleid en dat meer dan een derde een proteststem uitbrengt.

Nancy Pelosi viert de Democratische machtsovername in het Huis van Afgevaardigden. Foto: AP

De Democraten pakten ook vrij eenvoudig de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, volgens analisten zou hun meerderheid zelfs vrij groot kunnen worden. Dat beide kamers van het Congres nu gedomineerd worden door verschillende partijen, lijkt de voorbode van een tumultueuze aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020. Een ‘split Congress’ maakt het namelijk veel moeilijker voor Trump om wetten te laten goedkeuren, aangezien die steeds door beide kamers moeten worden goedgekeurd.

Minderheidsleider in het Huis Nancy Pelosi, die naar alle verwachting Paul Ryan zal opvolgen als Speaker of the House, verklaarde eerder op de dag nog dat de Democraten in het Congres zullen streven naar compromissen tussen beide partijen, “maar als we geen gemeenschappelijke basis vinden, dan gaan we voet bij stuk houden”.