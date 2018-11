Dochter Stefaan De Clerck laat schepenambt in Wevelgem voor job bij basketbalclub van Vande Lanotte

Wevelgem / Brugge - Marie De Clerck, dochter van oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck, geeft haar schepenambt in Wevelgem op voor een job bij Basketclub Oostende, waar Johan Vande Lanotte lang bestuurslid was. Dat kondigt ze zelf aan via Facebook.

De 43-jarige Marie De Clerck is op dit moment provincieraadslid en schepen in Wevelgem, waar ze bevoegd is voor onder meer mobiliteit, informatie en economie. In de volgende legislatuur zou ze vanaf augustus opnieuw schepen worden, maar die ambt laat ze aan haar partijgenoot Bas Surmont.

De Clerck heeft namelijk gekozen voor een nieuwe job, en die nieuwe functie ziet ze niet combineerbaar met een schepenambt. Op 1 juli 2019 wordt ze general manager van Basketclub Oostende. De Clerck is een grote basketballiefhebber en was zelf lang actief als basketbalster.

Afscheid van de politiek neemt ze niet. De Clerck gaat wel nog in de gemeenteraad zetelen.