Operatie Propere Handen: ex-voetballer Fabien Camus nu toch vrijgelaten

Fabien Camus is na het betalen van een borgsom onder voorwaarden vrijgelaten, zo meldt La Dernière Heure. De voetballer werd ondervraagd over zijn rol in de transfer van Anthony Limbombe van Club Brugge naar Nantes. De Fransman werd in verdenking gesteld voor witwaspraktijken en criminele organisatie.

Anderhalve week geleden leek Camus al te zullen vrijkomen door het betalen van een borgsom van 20.000 euro, maar het federaal parket ging tegen die voorwaardelijke vrijlating in beroep. Nu is het wel zover, zo bevestigt advocaat Didier De Quevy aan La Dernière Heure. “De borgsom werd woensdagochtend betaald”, verklaarde hij. Normaal gezien had de ex-speler van Antwerp en Genk morgen voor de kamer van inbeschuldigingstelling moeten verschijnen, die zou beslissen over zijn verdere aanhouding.

Camus was vorig seizoen nog actief als speler bij KV Mechelen, maar zit sinds voorbije zomer zonder club. Hij gaf toe dat hij als tussenpersoon fungeerde tussen makelaar Mogi Bayat en gewezen Club Brugge-speler Anthony Limbombe bij de transfer van die laatste naar de Franse club FC Nantes.

Volgens Camus had Bayat hem een commissie beloofd op die transfer, maar hij ontkent dat hij die ooit daadwerkelijk ontvangen heeft. Camus geeft bovendien ook toe dat hij in ruil aan Bayat een luxehorloge van 6.800 euro cadeau deed. Dat is opmerkelijk, aangezien het net Bayat was die ervan verdacht wordt luxehorloges uit te delen als smeermiddel voor allerlei transferdeals.

LEES OOK. Trebel reageert na handboeigebaar: “Ik wilde de familie van Bayat steunen”