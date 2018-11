Gouverneursdebacle in Oost-Vlaanderen: Bourgeois vindt nieuwe procedure niet nodig

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt het niet nodig dat er een nieuwe procedure moet worden gestart in de zoektocht naar een nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat heeft de regeringsleider woensdag aan de VRT verklaard voor aanvang van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land.

Binnen Open Vld, die zelf Kamerlid Carina Van Cauter naar voren schoof, worden serieuze vraagtekens geplaatst bij de procedure die is gevolgd om een nieuwe gouverneur aan te duiden. Van Cauter haakte dinsdagavond af, maar het is afwachten hoe het dossier zelf zijn beslag zal krijgen binnen de Vlaamse ploeg. Minister-president Bourgeois plant verdere gesprekken binnen de regering.

Carina Van Cauter (midden) gooide na een bitse strijd tussen Rutten (links) en Homans (rechts) uiteindelijk de handdoek in de ring.

Maar een nieuwe procedure lanceren, ziet hij niet zitten. “Ik zie niet in waarom we een nieuwe procedure zouden moeten beginnen”, luidde het woensdagmorgen. “We hebben een correcte procedure gevoerd, op basis van regels. De kandidaten liggen voor, alleen moet de regering in consensus beslissen”.

Bourgeois herhaalt dat er continuïteit in het Oost-Vlaamse bestuur is en dat de provincie niet in chaos dreigt te vervallen. “Er is een waarnemend gouverneur die alle functies kan vervullen”, aldus de regeringsleider.

LEES MEER. Afgang voor iedereen: hoe de strijd om een gouverneur het wantrouwen binnen de Vlaamse regering compleet heeft gemaakt (+)