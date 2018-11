Italiaanse ex-politieagente voor rechtbank van Brugge: 37 maanden cel voor mensensmokkel

Brugge - De Brugse strafrechter heeft woensdag een 55-jarige Italiaanse vrouw veroordeeld tot 37 maanden gevangenisstraf, waarvan een jaar met uitstel, voor mensensmokkel. Franca M. probeerde drie Albanezen met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk te brengen.

Op 17 oktober 2017 wilde een auto met Bulgaarse nummerplaat in Zeebrugge inschepen op de ferry richting Verenigd Koninkrijk. De vier inzittenden, twee mannen en twee vrouwen, leken op het eerste gezicht allemaal in het bezit van Italiaanse identiteitspapieren. De scheepvaartpolitie ontdekte echter dat de drie passagiers helemaal geen Italiaans begrepen. Het ging in werkelijkheid om Albanezen met valse Italiaanse papieren.

Franca M. verklaarde aan de speurders dat haar zoon bedreigd werd door een Albanese drugsbende. Om zijn schuld van 3.000 euro af te lossen, werd ze gedwongen om mee te werken met de mensensmokkel. “Dit is een voorbeeld van hoe laag iemand door omstandigheden kan vallen. Mijn cliënte handelde uit schrik en stond als chauffeur op de laagste trede van de ladder”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. De verdediging vroeg een mildere bestraffing met uitstel.

De beklaagde werd in het Franse Boulogne-sur-Mer voor gelijkaardige feiten al tot drie maanden met uitstel veroordeeld. Bovendien is Franca M. ook een verdachte in een veel groter Italiaans onderzoek. Dat dossier ging van start toen eind 2015 bleek dat tientallen Pakistanen onder andere hun verblijfsvergunning vanuit de Toscaanse stad Pistoia regelden. Als politieagente op het immigratiekantoor zou M. meegewerkt hebben aan het gesjoemel van de bende.

In dat onderzoek kreeg de Italiaanse dit voorjaar een tijdje huisarrest, maar dat is volgens de verdediging ondertussen opgeheven. In Italië wordt de vrouw onder andere ook verdacht van diefstal en drugshandel. Bovenop de gevangenisstraf kreeg Franca M. ook een geldboete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Ze is ook voor vijf jaar haar burgerrechten kwijt.