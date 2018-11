Belg tokkelt op zijn tablet en rijdt in op auto met Frans gezin: 11-jarig jongetje omgekomen

Een 40-jarige automobilist uit Nassogne, in de provincie Luxemburg, zit in Frankrijk in de cel na een dodelijk ongeval. De man was aan tokkelen op zijn tablet terwijl hij reed en ramde een auto van een Frans gezin. Een 11-jarige jongen kwam om.

Het ongeval gebeurde in Vatan, een klein dorpje in het departement Indre. De auto van het Franse gezin stopte volgens de Franse gendarmerie om een straat in te slaan maar werd achteraan geramd door een voertuig met Belgisch kenteken.

Het zoontje van 11, dat achteraan zat en de zwaarste klap kreeg, overleed intussen in het ziekenhuis van Clocheville de Tours aan zijn verwondingen. De rest van de familie raakte gewond. Ook de Belgische bestuurder, die volgens majoor Christophe Fasquelle van de Franse gendarmerie op weg was om een vriend te bezoeken in Frankrijk, raakte gewond. Hij werd na verzorging in het ziekenhuis aangehouden.

Volgens de procureur van Châteauroux was hij licht onder invloed. Een verkeersdeskundige ontdekte ook dat hij te snel reed in de zone 50. Bovendien verklaarde een getuige -en de chauffeur gaf dat later ook zelf toe- dat de bestuurder aan het tokkelen was op zijn tablet. Daardoor merkte hij niet dat het voertuig voor hem vertraagde. Met tragische gevolgen.

Vorig jaar werden in ons land gemiddeld 300 boetes per dag uitgeschreven voor gsm’en achter het stuur, zo blijkt uit cijfers van de federale politie. Het tokkelen op een tablet valt daar ook onder. Het is een tweede graadsovertreding die beboet wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro.