België door Champions League-triomf Club Brugge dit seizoen beter in Europa dan Nederland en Frankrijk

De Brugse 0-4-zege op het veld van AS Monaco in de Champions League heeft ons land een nieuwe boost bezorgd op de coëfficiëntenranglijst van het seizoen 2018/2019. Doordat Tottenham Hotspur in de laatste tien minuten van de wedstrijd tegen PSV nog twee keer scoorde, springt ons land niet enkel over Frankrijk maar ook over Nederland naar de achtste plaats.

Goede punten in Europa voor België, dat een inhaalmanoeuvre heeft ingezet. Na een moeizame start pakten op de vorige speeldag Club Brugge en Anderlecht hun eerste punten en boekten Standard en Genk allebei een zege. Nu Club Brugge met 0-4 is gaan winnen op het veld van AS Monaco, rukt België op naar de achtste plaats in de coefficiëntenranking van dit seizoen.

Het laat zomaar eventjes Frankrijk achter zich, dat ondanks zes Europese vertegenwoordigers aan een draak van een seizoen bezig is. PSG, Lyon, Bordeaux, Monaco, Marseille en Rennes waren samen goed voor nog maar drie Europese overwinningen.

PSV stond tot minuut 78 0-1 voor bij Tottenham. De Nederlanders gingen nog met 2-1 de boot in. Foto: AFP

Ook Nederland, dat met Ajax en PSV twee ploegen in de Champions League heeft, laten we achter ons. Al moet België daarvoor vooral Harry Kane danken. Doordat de Engelsman in het slotkwartier nog twee keer scoorde voor Tottenham Hotspur, ging PSV in extremis met 2-1 onderuit. De Eindhovenaars kunnen zo geen punten scoren voor hun land.

De coëfficiëntenranglijst is belangrijk omdat de Europese voetbalbond UEFA op basis daarvan bepaalt hoeveel Belgische clubs Europa in mogen en of de teams al dan niet voorrondes moeten spelen. De UEFA telt daarvoor de coëfficiënten van de voorgaande vijf seizoenen bij elkaar op. Ook in die rangschikking over de vijf seizoenen staat België achtste. Bij de eerste tien horen betekent dat je kampioen automatisch in de groepsfase van de Champions League zit. Vanaf de zesde plaats heb je minstens twee teams in de groepsfase.

Ranglijst seizoen 2018/2019

1. Spanje 7.714

2. Duitsland 7.642

3. Italië 6.928

4. Engeland 6.500

5. Servië 6.000

6. Schotland 5.500

7. Portugal 5.100

8. België 5.000

9. Frankrijk 4.916

10. Noorwegen 4.875

11. Nederland 4.800

12. Denemarken 4.625

13. Rusland 4.583

14. Slovakije 4.375

15. Cyprus 4.375

Ranglijst laatste vijf seizoenen

1. Spanje 91.712

2. Engeland 69.320

3. Italië 69.011

4. Duitsland 64.355

5. Frankrijk 52.831

6. Rusland 47.549

7. Portugal 42.432

8. België 37.100

9. Oekraïne 36.700

10. Turkije 32.600

11. Nederland 28.633

12. Oostenrijk 28.250

13. Denemarken 26.775

14. Griekenland 26.600

15. Zwitserland 26.300