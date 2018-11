Overleg tussen bonden en werkgevers over de zware beroepen in de privésector is mislukt

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de zware beroepen in de privésector. Dat hebben de sociale partners woensdag bekendgemaakt. Eerder werd er al een akkoord gevonden over de zware beroepen in de publieke sector, maar dat dreigt nu op de helling te komen staan. De bal ligt nu in het kamp van de regering.

De bonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de zware beroepen in de privésector. De standpunten van bonden en werkgevers bleken te ver uiteen te liggen. Volgens de werkgeversorganisaties dienen eerst algemene hervormingen te worden uitgewerkt, en kan pas nadien over uitzonderingen worden gesproken. Met de voorstellen van de vakbonden zou een grote meerderheid van de arbeiders als zwaar beroep zijn bestempeld, en dat zien VBO, Unizo, UCM en de Boerenbond niet zitten.

De bonden stellen naar eigen zeggen vast dat bepaalde werkgeversorganisaties niet bereid zijn compromissen te sluiten en wijzen minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de vinger. “De mislukking van deze onderhandelingen onderstreept nogmaals de tekortkomingen van het hervormingsplan voor de pensioenen van minister Bacquelaine”, klinkt het in een persbericht.

Wat was de inzet?

Op tafel lagen de vier criteria die een ‘zwaar beroep’ moeten definiëren. De criteria zijn: ploegen- en nachtarbeid, fysiek zware arbeid, veiligheidsrisico’s en stress. Stress is enkel geldig als aan één van de andere criteria is voldaan. Wie zo’n zwaar beroep uitoefent, zal vroeger met pensioen kunnen of aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen.

Te vaag

Het probleem is echter dat de criteria te vaag en voor interpretatie vatbaar zijn. Bonden en werkgevers hebben de afgelopen maanden binnen de Nationale Arbeidsraad geprobeerd deze te verfijnen en te concretiseren. Maar woensdag werd binnen de NAR een verdeeld advies gegeven. De bal ligt nu in het kamp van de regering.

Opvallend: tijdens zijn laatste State of the Union heeft premier Michel het pensioendossier aangestipt als één van zijn prioriteiten voor de laatste maanden van zijn legislatuur. De hamvraag is echter of er zo kort voor de verkiezingen een draagvlak gevonden kan worden voor zo’n explosief dossier.

Akkoord publieke sector op de helling

Eerder was er al een akkoord voor de publieke sector al werd dat meteen afgeschoten door verschillende regeringspartners. “Onwerkbaar”, klonk het toen bij N-VA en Open VLD. Ze vreesden dat het akkoord de vooropgestelde budgettaire enveloppe zou overschrijden. Dat akkoord bleef theoretisch overeind zolang de sociale partners in de privé geen advies hadden uitgebracht. Dat is er nu, hetzij verdeeld.

De inzet was steeds om de privé- en publieke sector te harmoniseren en op elkaar af te stemmen. Dat lijkt nu wel helemaal van de baan.