Hij verliet Lierse omdat alle ballen naar Lukaku gingen, nu blinkt hij eindelijk uit in de Champions League: het verhaal van Club Brugge-uitblinker Mats Rits

Hans Vanaken, twee goals, natuurlijk. Moraes Wesley, beer en wereldgoal, natuurlijk. En Ruud Vormer, de uitbundige revanche van De Kapitein, natuurlijk. En zelfs Ethan Horvath, einde miserie met de keepers. Zij waren de hoofdrolspelers in de historische 0-4 zege van Club Brugge in Monaco. De eerste CL-zege sedert 2 november 2005, 4753 dagen geleden, de grootste Belgische uitzege in de Champions League. Iedereen op de banken. Een beetje in de schaduw van die ‘namen’, maar evenzeer uitblinker: Mats Rits (25). Zijn ex-coach Dennis van Wijk is niet helemaal verbaasd.