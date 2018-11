Kwart transmigranten in West-Vlaanderen beweert uit Eritrea afkomstig te zijn

Brugge - De Brugse correctionele rechtbank heeft niet minder dan zeven transmigranten uit Eritrea veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Volgens procureur Frank Demeester beweert ongeveer 25 procent van de in West-Vlaanderen opgepakte transmigranten uit Eritrea afkomstig te zijn.

In totaal werden acht havenindringers tot zes maanden effectieve celstraf en 800 euro boete veroordeeld. Het gaat om mannen tussen 18 en 35 jaar oud, die allemaal minstens drie keer betrapt werden in de haven. Opvallend genoeg beweren, op een Syriër na, alle havenindringers afkomstig te zijn uit Eritrea.

Procureur Frank Demeester merkt op dat Eritrea in alle recente statistieken het sterkst vertegenwoordigd is. “Het gaat om ongeveer 25 procent van de opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen.

In de eerste week van oktober was er zelfs een piek van 36 procent.” De kans is reëel dat sommige transmigranten eigenlijk een andere nationaliteit hebben.

“Die mensen beweren afkomstig te zijn uit Eritrea, maar dat valt natuurlijk niet altijd te controleren”, aldus Frank Demeester. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaf eerder al aan dat het niet mogelijk is om Eritreeërs terug te sturen.

Nog vijf havenindringers uit Eritrea kennen pas op 5 december hun straf.