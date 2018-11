Privévluchten en duizelingwekkende looneisen: de bizarre onderhandelingen over de transfer van Mbappé, waar de makelaar van Ronaldo rijk mee werd

Kylian Mbappé is the next big thing in het Europese topvoetbal. De Franse snelheidstrein moet nog steeds maar 20 jaar worden, maar is ondertussen al aan zijn derde seizoen aan de top bezig. Met twee Franse landstitels en de wereldbeker is ook zijn prijzenkast al aardig gevuld. Dat statuut van golden boy probeerde de entourage van Mbappé vol uit te buiten in de onderhandelingen met PSG destijds, zo onthult Der Spiegel.

Razendsnel, technisch sterk en dodelijk efficiënt. Kylian Mbappé heeft alle kwaliteiten om in de toekomst de Gouden Bal te winnen. Ook naast het veld lijkt hij de over de juiste eigenschappen te bezitten om het ver te shoppen. Zo doneerde Mbappé al zijn opbrengsten van het WK, zo’n 500.000 euro, aan goede doelen. De superster met de onschuldige babyface en de slimme kop, het maakt van de jonge Fransman het ultieme uithangbord.

Maar zo braaf de speler lijkt, zo hard speelde zijn entourage het tijdens de onderhandelingen met PSG. Na zijn absolute doorbraak in het seizoen 2016-2017 met Monaco, bekroond met de landstitel, ligt de Europese voetbaltop dan ook aan zijn voeten. Real Madrid lijkt de gedroomde bestemming te zijn. De Koninklijke is bereid 180 miljoen euro op tafel te leggen en met Cristiano Ronaldo loopt het grote idool van Mbappé er rond. Maar vader Wilfrid twijfelt. Met ook nog Bale en Benzema is de concurrentie groot in Bernabeu en dus komt PSG in het vizier. Begin augustus 2017 laat Mbappé aan Monaco weten dat hij naar de Franse hoofdstad wil. De ploeg uit het prinsdom stemt in met een transfer. Niet alleen kan het goed verdienen, de looneisen van Mbappé worden de club iets te veel. Naar verluidt wilde de aanvaller zijn loon verzestienvoudigen naar 8 miljoen euro per jaar, meer dan toenmalig grootverdiener Falcao.

Mbappé in het shirt van Monaco, de club waar hij doorbrak. Foto: Photo News

De onderhandelingen lopen evenwel niet van een leien dakje. De entourage van de speler speelt het spel hard, maar dat doet ook PSG. De Parijzenaars geven namelijk niet voor alle eisen hun fiat. Waar ze wel mee instemmen: een nettoloon van 55 miljoen euro gespreid over vijf seizoenen. Vijf miljoen euro tekenbonus en tien miljoen euro per seizoen. Mbappé wordt zo in één klap een van de best betaalde Franse voetballers.

Gouden Bal

De documenten van Football Leaks onthullen echter dat PSG op heel wat eisen niet inging. Zo eiste de clan-Mbappé dat wanneer de speler de Gouden Bal zou winnen, hij meteen de best betaalde speler zou worden bij PSG. Lees: hij zou dan meer moeten verdienen dan Neymar. Als je weet dat de Braziliaan meer dan 30 miljoen euro per jaar opstrijkt, is het niet onlogisch dat de grote bazen van de club die vraag een beetje te gortig vonden. Daarnaast wilde de Franse spits dat hem elk jaar 50 uur een privéjet ter beschikking werd gesteld door de club, maar ook daar ging PSG niet op in. Wel krijgt de aanvaller 30.000 euro per maand om een persoonlijke staf te kunnen betalen, zoals een chauffeur en een bodygard.

Mbappé en Neymar: maatjes op en naast het veld. Foto: AP

Met de transfer van Mbappé rijzen meteen heel wat vragen over de Financial Fair Play, die stelt dat een club niet meer kan uitgeven dat het binnenkrijgt. PSG had eerder in de zomer al 222 miljoen euro betaald om Neymar los te weken bij Barcelona, Mbappé moest ook nog eens 180 miljoen euro kosten. De Parijzenaars komen met de creatieve oplossing om hem eerst een seizoen te huren en vervolgens een verplichte aankoopoptie te lichten. De familie van Mbappé blijkt echter toch ongerust over een mogelijke straf voor PSG, zoals uitsluiting van de Champions League, en vraagt een financiële compensatie voor als het zover zou komen. In dat kader was er onlangs minder goed nieuws voor PSG. Nadat bleek dat huidig FIFA-baas Infantino de Parijzenaars in het verleden hielp om uitsluiting van het Kampioenenbal te voorkomen, werd het onderzoek heropend.

Veel geld voor de makelaar… van Ronaldo

Jorge Mendes, de makelaar van Ronaldo, verdiende grof geld met de transfer van Mbappé. Foto: REUTERS

Het meest opmerkelijke detail uit de contracten van de transfer van Mbappé is echter de gigantische som die vloeide naar Jorge Mendes. De Portugese supermakelaar vertegenwoordigt onder meer Cristiano Ronaldo, maar heeft dus geen rechtstreekse banden met Mbappé. Toch wordt de naam van Mendes op de ochtend van het tekenen van het contract mee op de papieren gezet door Daniel Bique, hoofd van de juridische dienst van Monaco. Niet onbelangrijk, want Mendes strijkt meer dan 9 miljoen euro op bij de transfer van Mbappé. Maar hoe dan?

Uit enkele documenten van Football Leaks leidt Der Spiegel af dat Mendes achter de schermen heeft geholpen om de prijs van Mbappé op te drijven. Zo zou hij de geruchten rond Real Madrid hebben opgestookt om de transfersom de hoogte in te jagen. Daarvoor zou hij dan rijkelijk beloond zijn geweest door Monaco, waar Mendes goede contacten heeft. De makelaar werd al gevraagd naar de betaling die hij ontving, maar hij weigerde een antwoord te geven.