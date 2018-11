In de Verenigde Staten streden de Democraten en de Republikeinen dinsdag om de gunst van de kiezer, en er stond wel wat op het spel bij die ‘midterm’-verkiezingen. In het verleden werden er dan al eens vuile trucs bovengehaald. We weten niet of het in deze video gewoon gaat om een defect scherm, maar één ding is zeker: het was in Indiana blijkbaar aanzienlijk makkelijker om op de Republikein Jim Baird te stemmen dan op zijn Democratische tegenstander Tobi Beck!