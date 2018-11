Ouders voor rechtbank na ontvoering van “te Westerse” dochter

Aalst - Een moeder en vader uit Aalst riskeren elk 18 maanden cel voor de ontvoering van hun 22-jarige dochter naar Turkije. De vrouw, die volgens hen te Westers was, werd gekneveld en met de mond dichtgeplakt op de achterbank van hun auto gezet. “Ze trok op met een Vlaamse jongen, stel je voor”, sneerde het openbaar ministerie.

Wie niet horen wil, moet voelen. Dat was in mei van 2016 het credo van een Turks ouderpaar uit Aalst. Ze hadden aan hun toen 22-jarige dochter gevraagd om mee te gaan naar Turkije, maar die had geweigerd. “Haar goed recht”, vond openbaar aanklager Valerie Kochuyt woensdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde.

“Maar midden in de nacht werd ze door haar ouders uit bed gehaald. Ze werd in haar pyjama vastgebonden aan handen en voeten en haar mond werd dichtgeplakt met tape. Daarna werd ze op de achterbank van de auto gezet en meegenomen richting Turkije. Toen ze in Duitsland waren werden haar boeien losgemaakt. Daarop heeft de dochter al rijdend het portier opengedaan. Een ontsnappingspoging die zou mislukken. Ze werd naar Turkije gebracht waar ze in de moskee op andere gedachten gebracht moest worden.”

De achterliggende reden voor de ontvoering was het ‘balorige’ gedrag van de vrouw. Haar moeder verklaarde dat haar dochter “door de duivel bezeten was”. “De vrouw was te Westers, wat niet naar de zin was van haar ouders”, trok de procureur van leer. “Ze trok op met een Vlaamse jongen, stel je voor. Wat haar ouders deden om haar op andere gedachten te brengen, daar word ik echt kwaad van. Tot op vandaag hebben de vader en moeder nog steeds geen schuldinzicht.”

De jonge vrouw keerde uiteindelijk samen met haar ouders met het vliegtuig terug naar België, nadat ze erin was geslaagd om telefonisch contact op te nemen met haar werkgever. Op de luchthaven werden ze opgewacht door de politie.

Zowel de vader als de moeder riskeren achttien maanden celstraf en een boete. Een broer die niet had ingegrepen tijdens de ontvoering hangt vijftien maanden cel een boete boven het hoofd.

Vonnis op 5 december.