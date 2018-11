Net op de dag dat staking begint: Bpost post flyers voor job van postbode

De timing is op z’n zachtst uitgedrukt nogal vreemd: net op de dag dat Bpost aan haar vijfdaagse stakingsactie begint, maakt het bedrijf reclame voor de job van postbode. Dat blijkt uit een flyer die één van onze lezers thuis in zijn brievenbus aantrof.

“Ben jij de ideale postbode?”, kopt de flyer die een lezer uit Eke vandaag in de brievenbus kreeg. Opmerkelijk, want net vandaag begint het postbedrijf aan haar vijf - of in het slechtste geval tien - dagen durende staking. Volgens de bonden wordt er gestaakt om “om het welzijn van het personeel” en “tegen de toekomstplannen van onze CEO Koen Van Gerven”.

