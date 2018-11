Zo kan het dus ook: Dit wordt het meest vrouwelijke schepencollege van het land

Londerzeel - De gemeente Londerzeel, in Vlaams-Brabant, is klaar met de vorming van een nieuw bestuur en pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De bestuursploeg telt maar één man tussen 5 vrouwen.

Meer vrouwen in lokale besturen. Het wordt vaak gezegd en intussen is er al een serieuze inhaalbeweging geweest. Maar nergens zoals in Londerzeel maar maar één man in het schepencollege zit. “Ik denk dat dit inderdaad een unicum is in Vlaanderen. Maar het is er zeker niet om gedaan. We hebben gewoon de juiste vrouwen en man op de juiste plaats gezet. Dit college wordt in elk geval een gevoelige stijlbreuk met het verleden, zoveel is nu reeds duidelijk”, zegt de nieuwe burgemeester Conny Moons (LWD).

“Karakterieel is dit een heel diverse groep, maar we zijn ook heel complementair. Ik heb er het volste vertrouwen in”, zegt de advocate die op 1 januari de sjerp overneemt van huidig burgemeester Nadia Sminate (N-VA).

De bevoegdheidsverdeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Veerle Pas (CD&V), wordt eerste schepen, bevoegd voor lokale economie, landbouw, markten en kermissen en personeel.

Els Van den Broeck (LWD), wordt verantwoordelijk voor sociale zaken, evenals alle bevoegdheden die vasthangen aan het vroegere OCMW, inclusief het woonzorgcentrum, assistentiewoningen, volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking en integratie.

Greet Seghers (CD&V) krijgt onderwijs, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en bibliotheek.

Leen Van Aken (Groen), wordt bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, patrimonium, monumentenzorg, begraafplaatsen, leefmilieu en energie.

Dimi Robbyns Foto: rr

Dimi Robbyns (LWD) krijgt dus als enige man de portefeuille jeugd, cultuur, toerisme en sport, aangevuld met mobiliteit en verkeer.

“Als enige man in een collega met enkel vrouwen, daar zie ik geen enkel probleem in. Ik zit in de transportsector, nog een echte mannenwereld, maar kan evengoed met vrouwen samenwerken. Ik zie het dus helemaal zitten de komende zes jaar”, zegt Dimi Robbyns.

Over de keuze van zoveel vrouwen zegt hij dat er vooraf afgesproken was dat wie de meeste voorkeurstemmen haalde, schepen zou worden. En de kiezer heeft duidelijk vooral voor vrouwen gekozen.

“Met 13 zetels op 25 heeft deze coalitie een eerder krappe meerderheid. Dat beseft iedereen. Maar de wil om goed te besturen is nooit groter geweest”, zegt de nieuwe burgemeester Conny Moons aan Nieuwsblad.be.