Tien clubs kunnen zich donderdag al kwalificeren voor knock-outfase van Europa League

Brussel - Niet minder dan tien clubs - waaronder het Chelsea van Eden Hazard - kunnen zich donderdag op de vierde speeldag van de groepsfase van de Europa League al verzekeren van Europese overwintering.

Chelsea, met 9 op 9 soeverein leider in groep L, maakt de verplaatsing naar BATE Borisov. Sterspeler Eden Hazard is hersteld van een rugblessure en stapte mee op het vliegtuig naar Wit-Rusland. Of de kapitein van de Rode Duivels, die zondag tegen Crystal Palace zijn rentree vierde, ook effectief zal spelen is twijfelachtig. Hazard mocht in Europa tot dusver enkel op de tweede speeldag, thuis tegen het Hongaarse MOL Vidi, invallen. Verder werd hij gespaard voor de competitie, die primeert voor de Blues.

Ook Arsenal kan donderdag de poort naar de zestiende finales openbeuken. De Gunners, met eveneens 9 op 9 op kop in groep E, ontvangen Sporting Lissabon. Verder kan Duitsland met drie teams doorstoten: Leipzig, Frankfurt en Leverkusen. Het Zwitserse Zürich, het Oostenrijkse Salzburg, het Kroatische Dinamo Zagreb (in de groep van Anderlecht), het Spaanse Betis en het Italiaanse Lazio zijn de overige vijf clubs die op negentig minuten van Europese overwintering staan. Bij Lazio mag tweede doelman Silvio Proto thuis tegen Marseille - net als in de voorgaande wedstrijden - in doel verwacht worden. Jordan Lukaku vierde afgelopen weekend zijn terugkeer na maandenlang blessureleed. Hij werd echter niet opgenomen in de spelerslijst van de Biancocelesti voor de Europa League.

Aan Belgische zijde kan nog geen enkel team zekerheid verwerven over kwalificatie. Genk, leider in groep I met 6/9, heeft de beste papieren en ontvangt in de Luminus Arena het Turkse Besiktas. Standard, 3e in groep J met 3/9, staat voor een belangrijke verplaatsing naar het Russische Krasnodar. Anderlecht tot slot, 4e in groep D met 1/9, staat met de rug tegen de muur. Paars-wit moet absoluut winnen in Istanboel bij Fenerbahçe of het is uitgeschakeld.