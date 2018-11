Een campagnefilmpje met geweren, explosies en “politiek incorrecte” uitspraken, maar deze Republikein lijkt toch gouverneur te worden

Hoewel het er in de aanloop naar de midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten op leek dat Georgia voor het eerst een zwarte vrouw als gouverneur zou krijgen, lijkt het pleit nu toch beslecht in het voordeel van Republikein Brian Kemp. De inwoners van de zuidelijke staat hebben daarmee gekozen voor “de politiek incorrecte kandidaat”, zo omschrijft de 55-jarige Kemp zichzelf toch in een opmerkelijk campagnefilmpje.

“Ik ben Brian Kemp. Ik ben zó conservatief...”, verklaart de Republikein in het filmpje als het beeld plots uitzoomt en er op de achtergrond een explosie plaatsvindt. “...dat ik de overheidsuitgaven opblaas.”

Even later heeft hij een geweer in de hand. “Ik bezit wapens... die niemand me gaat afnemen. En mijn kettingzaag staat al klaar om wat regels te verscheuren. Ik heb ook een grote pick-up truck, voor het geval dat ik illegalen tegenkom. Dan kan ik ze opladen en ze persoonlijk weer naar huis brengen. Jep, dat heb ik net gezegd. Ik ben Brian Kemp en als je een politiek incorrecte politicus wil, dan moet je bij mij zijn.”

Of het door het campagnefilmpje komt, is niet bekend. Maar Kemp lijkt de strijd met zijn Democratische uitdaagster Stacey Abrams toch te hebben gewonnen. Volgens de laatste resultaten haalde hij 50,5 procent van de stemmen, tegenover 48,6 procent voor Abrams. Een derde kandidaat (de Liberaal Ted Metz) wist de resterende 0,9 procent binnen te halen.

Belangenvermenging

Abrams weigert zich voorlopig echter neer te leggen bij de nederlaag. Volgens haar heeft Kemp - die momenteel secretary of state was in Georgia en dus verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen - er alles aan gedaan om vooral de zwarte inwoners van de staat het stemmen moeilijk te maken. Meerdere kiezers dienden zelfs een klacht in wegens vermoedens van ‘voter suppression’. Kemp wordt beschuldigd van belangenvermenging. Zeker in Georgia ligt dat gevoelig, aangezien tienduizenden vooral zwarte kiezers zich niet konden registreren vanwege de verstrengde wetgeving rond hun identificatie.

De klagers vragen dat de huidige gouverneur van Georgia een vervanger aanduidt voor Kemp, die niet verbonden is aan de Republikein of zijn campagne, om de verkiezing van dinsdag en eventueel runoffs -nieuwe verkiezingen als de resultaten te dicht bij elkaar liggen- te coördineren.

Kiezers in Georgia hebben bovendien uren in de rij moeten staan om hun stem te kunnen uitbrengen, omdat meerdere stemmachines defect waren. Daardoor zijn meerdere stembureaus langer dan gepland opengebleven, meldde Abrams op Twitter. “Ik beloof jullie vanavond dat we ervoor zullen zorgen dat elke stem geteld wordt. Elke stem.” Abrams zou de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur kunnen worden.

We will fight for every vote. The best is yet to come. #gapol pic.twitter.com/KKPqE9fMVw — Stacey Abrams (@staceyabrams) 7 november 2018

Wordt ongetwijfeld vervolgd...