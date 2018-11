Hij nam selfies terwijl ze sliep, niet veel later werd Braziliaanse voetballer op gruwelijke wijze vermoord door haar partner

De Braziliaanse voetbalwereld staat al enkele dagen in rep en roer. Dat heeft alles te maken met de gruwelijke moord op Daniel Correa Freitas, een 24-jarige aanvallende middenvelder van de Braziliaanse voetbalclub Sao Paulo. De speler was aanwezig op een verjaardagsfeestje van een 18-jarige vrouw met wie hij goed bevriend is. Correa Freitas nam op de bewuste avond nog selfies met de slapende moeder van de jarige, niet veel later werd hij van het leven beroofd en zwaar toegetakeld. Moeder en dochter zitten beiden in de cel in het onderzoek naar de moord, dat nog volop bezig is. De dader is echter zakenman Edison Brittes, vader van het jarige meisje en echtgenoot van de vrouw vanop de selfies. Hij betrapte de voetballer in bed.

Gruwelijk, een ander woord is er niet om de staat te beschrijven waarin het lichaam van de amper 24-jarige voetballer werd ontdekt. Correa Freitas werd half onthoofd, met diepe snijwonden en afgesneden genitaliën teruggevonden in Sao Jose dos Pinhais, in de zuidelijke staat Parana. De voetballer zou volgens de lokale pers na een feest in een nachtclub uitgenodigd zijn door de 18-jarige Allana, een vriendin van hem, om haar verjaardag bij haar thuis verder te vieren.

Maar op het domein van de ouders van Allana gaat het helemaal mis. Correa Freitas belandt in bed bij de slapende moeder van het meisje en stuurt selfies van hem en de vrouw naar een vriend. “Ik ga de mama van het jarige meisje verslinden”, klinkt het in het bericht. Zijn vriend denkt meteen aan de man des huizes. “Slaapt hij? Hij gaat je het huis uitgooien en je flink te grazen nemen.” Die woorden bleken harde realiteit te bevatten…

Verkrachting?

Want Edison Brites gaf op de Braziliaanse televisie toe dat hij Correa Freitas in bed bij zijn vrouw Cristiana betrapte en toetakelde, al beschuldigde de zakenman de speler van poging tot verkrachting. “Hij was onze slaapkamer ingegaan, had zijn kleren uitgedaan en de deur op slot gedraaid. Toen ik binnenging, trof ik een naakte Daniel op het lichaam van mijn vrouw aan. Ze schreeuwde om hulp. Vervolgens deed ik wat elke man in die sitiuatie zou doen. Het was niet enkel mijn vrouw die daar lag, maar elke Braziliaanse vrouw. Het kon je vrouw, moeder of dochter zijn. Ik heb de morele integriteit van mijn familie verdedigd. Ik heb dat smerige monster van mijn vrouw getrokken en op de grond gesmeten. Ik sloeg hem verschillende keren en sleurde hem uit huis, Ik weet niet of hij wakker of bewusteloos was. Ik dacht aan niks. Ik had een mes in de auto, een klein mes, dat bij het gereedschap in de kofferbak zat. Ik wist niet dat ik dat ging doen. Ik was wanhopig en buiten mezelf van woede. Ik keek in de kofferbak en zag wat daar was.” Vrienden van de man probeerden hem nog tegen te houden, maar tevergeefs.

De politie heeft echter vragen bij het enkele passages uit het verhaal dat de man ophing. In een onderschept gesprek van Brittes over de feiten repte hij met geen woord over de mogelijke poging tot verkrachting die hij Correa Freitas in de schoenen schuift. “Daniel had mijn dochter graag en kwam van ver voor haar feestje. Hij ging naar buiten en was heel dronken. Hij kon nog nauwelijks op zijn benen staan. Daarna weet niemand wat er met hem gebeurd is. Je weet hoe groot mijn domein is. Het is verschrikkelijk, mijn dochter verkeert in shock”, klonk het toen nog vaag.

Dochter Allana verklaarde aan de inspecteurs dat ze geschreeuw hoorde uit de slaapkamer van haar ouders, maar dat Correa Freitas niets zei toen hij betrapt werd. De twee hadden elkaar een jaar eerder leren kennen, maar volgens de jarige hadden ze op geen enkel moment een relatie.