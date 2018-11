Met deze revolutionaire toiletten wil multimiljardair Bill Gates de wereld redden

In een vorig leven verdiende Bill Gates miljarden door softwaregigant Microsoft mee uit de grond te stampen, nu gebruikt hij zijn fortuin om de wereld te redden. Met geld van zijn liefdadigheidsorganisatie werd de voorbij jaren een futuristisch toilet ontworpen, waardoor menselijke uitwerpselen zonder water of riool worden weggewerkt. Gates stelde de nieuwe toiletten dinsdag voor op een expo in China en nam daarvoor een glazen potje met menselijke fecaliën mee.

De Bill and Melinda Gates Foundation doneerde om en bij de 200 miljoen dollar aan verschillende onderzoeksprojecten om het futuristische toilet te kunnen ontwikkelen. De medeoprichter van Microsoft benadrukte het belang van goede sanitaire voorzieningen op de ‘Heruitgevonden Toilet’-Expo in de Chinese hoofdstad Peking, waar hij het nieuwe, waterloze toilet vergeleek met de revolutie die computertechnologie doormaakte in de jaren zeventig, toen Microsoft van start ging.

“Er sterven jaarlijks een half miljoen kinderen onder de vijf jaar door onhygiënische omstandigheden”, klinkt het bij de miljardair. Gates loofde ook de vrije wereldhandel, die volgens hem onontbeerlijk was voor de ontwikkeling van het revolutionaire toilet: “Er zijn onderdelen gemaakt in China, Thailand en de Verenigde Staten. Al die intelligentie moet worden verzameld, zodat begunstigden in pakweg Afrika beter worden van die combinatie.