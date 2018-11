Zalando bezwijkt onder gratis retour van pakjes

De populaire onlinemodewinkel Zalando maakte flinke verliescijfers bekend. Te veel klanten maken gebruik van de gratis retourdienst.

Zalando haalde in het derde kwartaal een omzet van 1,2 miljard euro. Veel, maar toch 200 miljoen euro minder dan door analisten verwacht. Bovendien bleef de stijging van de omzet met 12 procent de helft lager dan in de voorgaande kwartalen.

De directie van de webwinkel van modeartikelen had in september al gewaarschuwd voor die groeivertraging. Volgens Zalando is die vooral te wijten aan het erg warme weer in Europa, wat een negatieve impact had op de verkoop van winterkledij. Er werden wel veel zomerkleren gekocht, zoals T-shirts, maar tegen een lagere prijs.

Verlies loopt op

Veel belangrijker is de vaststelling dat Zalando er niet in slaagt om uit die grootschalige e-commerce activiteiten – met 24 miljoen klanten – ook winst te puren. Het bedrijf maakt zelfs verlies, in het derde kwartaal 55,7 miljoen euro. Dat is tien keer meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Die rode cijfers hebben alles te maken met het bijzonder dure werkingsconcept van Zalando. De klanten kunnen hun aangekochte goederen altijd gratis terugsturen als ze er na levering niet (meer) tevreden over zijn of als de maat niet past. De helft van alle geleverde goederen wordt op die manier teruggestuurd en dat zadelt het bedrijf met enorme transportkosten op.

Zalando probeert die factuur te milderen door de teruggestuurde kleren en schoenen opnieuw te koop aan te bieden, maar dat lukt niet zo goed. Te veel retourgoederen zijn niet meer in voldoende goede staat voor een tweede (of derde) verkooppoging.

Op de beurs dook het aandeel van Zalando gisteren met 8,5 procent omlaag. Sinds 1 januari tikt het beursverlies al aan op -27 procent.