“Bekendste pooier van Amerika” postuum verkozen bij midterms

Bordeelhouder en reality tv-ster Dennis Hof stierf begin oktober op 72-jarige leeftijd in zijn Love Ranch, maar geraakte toch nog verkozen in zijn thuisstaat Nevada.

Hof was kandidaat voor de state assembly, een parlement in Nevada, en noemde zichzelf de ‘Trump van Pahrump’ (een stad in Nevada, nvdr.). De verkiezing van Trump inspireerde Hof om zelf ook in de politiek te gaan. Hij geraakte verkozen, maar zijn zitje zal naar een andere Republikeinse kandidaat gaan, die de tweejarige termijn zal uitzitten. Campagnemanager Chuck Muth noemde de verkiezingsdag ‘bitterzoet’. ‘Het is zoals Moses’, zei Muth aan ThinkProgress. ‘Hij zal het beloofde land niet halen, maar we hopen dat hij toch nog meekijkt vanuit de hemel.’

Hof ging door het leven als de bekendste pooier van de VS, hij was de eigenaar van verschillende succesvolle striptenten en (legale) prostitutiehuizen. Amerika leerde hem onder meer kennen door het nogal expliciete Cathouse, een populaire serie van HBO die het leven van zijn werknemers op de ‘Moonlite BunnyRanch’ in beeld bracht. Vooral de onderhandelingen tussen prostituees en hun klanten werden in beeld gebracht, maar ook het werk zelf werd niet geschuwd.